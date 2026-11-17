Il cambiamento climatico avanza inesorabilmente e, senza un’inversione di tendenza nelle emissioni di gas serra e soprattutto senza efficaci politiche di adattamento, fino a 20 milioni di persone nel Mediterraneo potrebbero essere costrette a lasciare le proprie case entro il 2100 a causa dell’innalzamento del livello del mare. È uno degli scenari che descrivono la crescente vulnerabilità delle coste mediterranee, al centro del nuovo rapporto Communities at the Helm, promosso da WWF Coastal Communities Initiative, WWF Mediterranean Marine Initiative e World Resources Institute Ocean, che sarà presentato in occasione della COP31 di Antalya, in Turchia.

In assenza di misure di adattamento efficaci, infatti, fino a 20 milioni di persone nella regione potrebbero subire uno sfollamento permanente entro la fine del secolo. Nel frattempo le coste mediterranee devono già fare i conti con l’erosione, le alluvioni e la perdita di ecosistemi naturali.

Il rapporto del WWF sul cambiamento climatico

Il report evidenzia come il Mediterraneo si stia riscaldando a una velocità di circa il 20% superiore rispetto alla media globale. L’innalzamento del livello del mare, l’erosione costiera, le inondazioni e le ondate di calore esercitano una pressione crescente sugli ecosistemi marini, sulle economie locali e sui mezzi di sussistenza delle persone che dipendono dal mare.

Circa 150 milioni di persone, pari a un terzo della popolazione mediterranea, vivono in prossimità delle coste. Anche il ritmo di innalzamento del livello del mare è aumentato sensibilmente: dai circa 1,4 millimetri all’anno registrati mediamente nel corso del XX secolo si è passati a circa 2,8 millimetri all’anno nel periodo 1993-2018.

Questi fenomeni rappresentano un rischio economico che minaccia i principali settori costieri mediterranei, tra cui navigazione, turismo, pesca e acquacoltura. Il rapporto Communities at the Helm sottolinea che pescatori, amministrazioni locali, aree marine protette e organizzazioni territoriali non devono essere considerati semplici destinatari delle politiche climatiche, ma protagonisti delle soluzioni.

Nel Mediterraneo la piccola pesca garantisce oltre 114.000 posti di lavoro e genera più del 30% del valore economico del settore ittico, pur rappresentando appena il 19% delle catture complessive. Un contributo che ne conferma il ruolo fondamentale per la resilienza delle comunità costiere.

Il documento evidenzia anche il potenziale delle soluzioni basate sulla natura, come la protezione e il ripristino delle praterie di fanerogame marine, delle zone umide e degli habitat costieri.

Il cambiamento climatico minaccia gli ecosistemi

Questi ecosistemi sono in grado di immagazzinare carbonio, sostenere la biodiversità, mantenere le risorse ittiche e contribuire a ridurre la vulnerabilità delle comunità agli impatti climatici. Le esperienze realizzate in diverse aree della regione dimostrano come le conoscenze locali e la partecipazione delle comunità possano rafforzare le iniziative di conservazione e adattamento.

Tra le priorità indicate dal WWF c’è la tutela delle praterie di Posidonia oceanica, ecosistema simbolo del Mediterraneo. Le praterie di fanerogame marine possono catturare e immagazzinare carbonio fino a 35 volte più velocemente delle foreste tropicali. La Posidonia, inoltre, contribuisce a proteggere le coste dall’erosione, a sostenere la pesca e a preservare la biodiversità: le sue praterie ospitano infatti circa il 25% delle specie marine mediterranee in almeno una fase del loro ciclo vitale.

Le cinque priorità

Persistono tuttavia ostacoli significativi, tra cui l’accesso limitato a finanziamenti di lungo periodo, una governance frammentata e opportunità insufficienti per le comunità di partecipare ai processi decisionali. Per affrontare queste sfide, il WWF invita governi, istituzioni regionali, donatori e istituti finanziari ad agire secondo cinque priorità.

La prima mira a riconoscere alle comunità costiere un ruolo attivo nelle decisioni relative all’adattamento climatico, dalla progettazione all’attuazione e al monitoraggio delle soluzioni. La seconda prevede la destinazione di maggiori finanziamenti climatici, accessibili e a lungo termine, alle iniziative di adattamento degli ambienti marini guidate a livello locale.

Al terzo posto c’è la necessità di dare priorità alla tutela degli ecosistemi, ripristinandoli dove necessario e riducendo le pressioni sugli habitat che contribuiscono alla resilienza climatica.

La quarta priorità è quella di utilizzare la pianificazione dello spazio marittimo per indirizzare lo sviluppo lontano dalle aree vulnerabili agli impatti climatici e da quelle di particolare importanza ecologica. La quinta e ultima riguarda il monitoraggio e la valutazione dei risultati, per garantire che le misure di adattamento rafforzino effettivamente la resilienza degli ecosistemi e delle comunità.

L’appello del WWF: le comunità costiere al centro delle decisioni

È necessario un cambio di approccio: non limitarsi a consultare le comunità costiere, ma metterle nelle condizioni di assumere un ruolo guida, attraverso una collaborazione più stretta tra gli attori locali e le istituzioni regionali e nazionali.

Le raccomandazioni delineano un programma d’azione concreto per i decisori politici che intendono integrare l’azione per il clima, la tutela della biodiversità e la sostenibilità dei mezzi di sussistenza in tutto il Mediterraneo.

Attraverso progetti come ReMaRe – Recupero Marino e costiero per comunità Resilienti, il WWF Italia promuove percorsi di gestione condivisa coinvolgendo attivamente comunità locali, pescatori, istituzioni e altri attori del territorio. L’obiettivo è rafforzare la resilienza delle comunità costiere, valorizzando conoscenze locali, partecipazione e collaborazione nella tutela degli ecosistemi marini e costieri e nell’adattamento al cambiamento climatico.