Sarà un Natale più caro per gli italiani: secondo il Codacons, rincari di gas, alimentari e trasporti rischiano di pesare sui bilanci delle famiglie

Si preannuncia un Natale complicato per gli italiani, chiamati a destreggiarsi davanti all’inflazione che ha fatto impennare i prezzi dei prodotti e a far quadrare i conti familiari. Detto in parole semplici, secondo quanto dichiarato dal Codacons in un comunicato stampa, “gli italiani devono prepararsi ad una stangata di Natale determinata dai forti rincari di prezzi e tariffe che stanno caratterizzando diversi comparti”.

Secondo l’associazione dei consumatori, commentando i dati definitivi dell’Istat sull’inflazione, “con un tasso al 5,5% la spesa totale annua di una famiglia tipo, a parità di consumi, sale in media di +1.836 euro annui, mentre un nucleo con due figli si ritroverebbe a spendere +2.388 euro, qualora i prezzi dovessero mantenersi ai livelli attuali”. Un incremento dei listini al dettaglio che “mette a rischio i consumi di Natale, considerate le prossime spese che dovranno affrontare gli italiani. L’accensione degli impianti di riscaldamento peserà come un macigno sulle tasche delle famiglie, considerato che sul mercato tutelato il gas rincara ad ottobre del +61,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e del +35,7% sul mercato libero; il gasolio da riscaldamento segna invece un +45,6% su base annua”, avverte il Codacons.

Anche per gli acquisti alimentari, prosegue la nota, la spesa “si prevede in forte aumento, con i prezzi degli alimentari non lavorati che rincarano addirittura del +7,5% su base annua, e sarà sensibilmente più costoso anche spostarsi: le tariffe nel settore dei trasporti registrano un incremento del +9,4% su base annua, con punte del +19,5% per i voli europei”. A causa dei forti rincari di prezzi e tariffe, “gli italiani devono prepararsi ad una stangata di Natale che svuoterà i portafogli incidendo su redditi e potere d’acquisto delle famiglie. Ci chiediamo cosa aspetti ancora il governo ad intervenire per frenare l’escalation senza sosta dei listini che giorno dopo giorno impoverisce una fetta crescente di popolazione”, conclude l’associazione dei consumatori.