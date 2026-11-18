Le motivazioni della condanna definitiva: sparò quando la rapina era finita. E i 480mila euro di provvisionali non sono ancora stati pagati

Mario Roggero “con scelta volontaria e cosciente, incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa”. È quanto scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nelle 34 pagine di motivazioni della sentenza, che il 15 luglio scorso ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Roggero è oggi detenuto a Bollate. Il 28 aprile 2021, dopo l’assalto al suo negozio, uccise due rapinatori, Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino, e ne ferì un terzo.

Il cuore del ragionamento della corte è il tempo. Roggero, scrivono i giudici, “aveva inseguito i rapinatori all’esterno della gioielleria, esplodendo i colpi di pistola in un momento in cui la rapina era ormai conclusa e i malviventi erano intenti a darsi alla fuga”. Il pericolo per i familiari “era ormai venuto meno”. Niente legittima difesa, né reale né putativa.

Che i banditi potessero tornare indietro per colpire chi era rimasto in negozio, Roggero lo affida secondo la Corte a “prospettazioni meramente ipotetiche, sprovviste di qualunque aggancio fattuale”. E niente omicidio colposo o preterintenzionale: il “dolo omicidiario” si ricava “dall’esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco, ad altezza d’uomo e da breve distanza”.

Per la Corte c’erano “contegni” che indicavano “il proposito di farsi giustizia da sé”. Lo aveva detto lui stesso nelle interviste: quell’iniziativa era “l’unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia”. Nessun vuoto di lucidità, secondo i periti: non una “compromissione della percezione della realtà”, ma una reazione “di tipo impulsivo”. Una reazione già vista nel 2005, in un litigio con la famiglia del fidanzato della figlia.

Le parti civili: “Solo giustizia privata”

“Motivazione ineccepibile sotto il profilo giuridico”, dice l’avvocato Marino Careglio, legale dei familiari di Spinelli. La Cassazione, sostiene, conferma “ciò che emergeva chiaramente sin dalla prima visione delle immagini” delle telecamere: “Il tema della legittima difesa non ha alcuno spazio in questa vicenda. Si tratta di un esempio di giustizia privata”.

Resta aperto il capitolo dei risarcimenti. L’avvocato Giuseppe Roberto Caruso, che assiste compagna e figli di Mazzarino, fa sapere che le provvisionali stabilite, 480mila euro in tutto, non sono ancora state versate. “È già in corso un’azione civile per ottenere il rispetto di quanto disposto”, aggiunge Careglio.

I legali sono pronti a una “definizione complessiva”, ma “non è mai arrivata una proposta dalla controparte”. Il difensore di Roggero, Stefano Marcolini, per ora non commenta. A luglio, il giorno della condanna definitiva, Matteo Salvini aveva chiesto a Mattarella la grazia, definendo la condanna “ingiusta”.