Amazon tiene il suo riconoscimento facciale, Rekognition, lontano dalla polizia: lo ha vietato agli agenti nel giugno 2020 e nel maggio 2021 ha esteso il divieto “fino a nuovo avviso”. Con l’esercito israeliano la regola cambia. Secondo i documenti pubblicati il 16 novembre dal Guardian, nei primi mesi dell’offensiva su Gaza che la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha definito genocidio nel settembre 2025, il dipartimento militare Rolling Stone ha caricato su Amazon Web Services 3,5 milioni di foto di palestinesi da passare a Rekognition, e all’inizio del 2024 aveva avvisato l’azienda.

L’archivio di Rolling Stone, scrive il Guardian, parte dalle foto delle carte d’identità che i palestinesi ricevono a 16 anni, e ai posti di blocco della Striscia il software confrontava con quelle immagini i volti ripresi dalle telecamere: chi veniva fermato finiva spesso in detenzioni senza contatti con l’esterno, che organismi dell’Onu chiamano sparizioni forzate. Il 19 novembre 2023, sulla strada centrale di Gaza, il poeta Mosab Abu Toha teneva in braccio il figlio di tre anni quando lo hanno chiamato per nome. Lo hanno bendato e tenuto due giorni fra percosse e interrogatori, poi i soldati gli hanno detto che era stato un errore. Il software, ha ricostruito il New York Times, era di Corsight e Google Photos. Amazon in quella storia manca.

Oggi AWS risponde al Guardian che sui carichi di lavoro dei clienti le manca “visibilità”, mentre il contratto Nimbusfirmato nel 2021, aveva già rivelato il Guardian, vieta ad Amazon di limitare o sospendere l’uso militare israeliano dei suoi servizi anche quando Israele ne viola i termini. Fonti militari hanno raccontato al Guardian che fra i soldati quei posti di blocco avevano un nome: “Nakaz”, in ebraico drenaggio.