Nessuna bomba, ma una mail è bastata a creare il caos. È l’esempio con cui il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato alla Camera dei deputati, durante l’informativa urgente del governo sulla guerra ibrida e cognitiva, come si possa colpire un Paese senza toccare un ponte o una centrale elettrica. Il bersaglio, ha detto, è «la mente delle persone».

Che cos’è la guerra cognitiva, secondo Crosetto

La definizione è netta: «La guerra cognitiva non abbatte i muri, abbatte la fiducia nello Stato, nelle istituzioni e nell’informazione». A condurla, ha spiegato il ministro, possono essere «Stati, gruppi organizzati e persino singoli». L’obiettivo è condizionare il pensiero e, attraverso il pensiero, i comportamenti di una persona, di un gruppo, di un’intera popolazione. Il passaggio più insidioso è l’ultimo: quelle idee vengono suggerite «in modo che ci sembrino nate da noi». Chi sa prevedere cosa comprerò, ha aggiunto Crosetto, sa anche come orientare ciò che penso: su quale paura fare leva, quale speranza alimentare, quale indignazione accendere. La posta in gioco, quindi, va oltre la difesa dei confini: riguarda la libertà di ognuno e la coesione del Paese.

Gli allarmi bomba: la paura del terrorismo usata come arma

Il riferimento è agli allarmi bomba delle ultime settimane. «Hanno fatto leva su una paura precisa, quella del terrorismo che richiama stagioni che il nostro paese ha vissuto e non ha dimenticato», ha detto Crosetto. «Non c’era nessuna bomba per fortuna, ma è bastata una mail a creare il caos. Questa è una delle forme della guerra cognitiva». Lo scopo di campagne come questa, nella lettura del ministro, è «dividere le società, minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, influenzare le opinioni pubbliche».

«Se ci limitiamo a difenderci, abbiamo già perso»

Il punto debole è il tempo: «Noi inseguiamo le minacce mentre dovremmo anticiparle». Da qui la scelta di campo tra prevenzione e rincorsa, perché «dissuadere un aggressore significa convincerlo, prima ancora che agisca, che l’aggressione non gli conviene». Un anno fa, sempre alla Camera, Crosetto aveva chiesto di poter agire «con tempestività e legittimità, sulla base di regole chiare, per prevenire, dissuadere e limitare i danni». In concreto significa «accorgerci di un attacco, fermarlo, scoprire chi c’è dietro, renderlo noto e rispondere in modo proporzionato». Oggi, ha osservato, «colpirci non costa nulla»: chi lo fa deve sapere che «la sua azione non resterà senza conseguenze».

La difesa: comunicazione tempestiva, ricerca e intelligenza artificiale

Sul piano cognitivo il ministro indica tre mosse: accorgersi per tempo delle campagne ostili, prima che producano effetti; smascherare le manipolazioni e ristabilire i fatti con una comunicazione tempestiva e coordinata; costruire con università e mondo della ricerca gli «anticorpi contro la disinformazione». Con un paletto: «Alle istituzioni non spetta decidere cosa i cittadini debbano pensare: spetta garantire che possano continuare a pensare e scegliere liberamente». Sul fronte tecnologico la linea è simmetrica: «Chi ci attacca usa l’intelligenza artificiale per produrre falsi; noi dobbiamo usarla per riconoscerli». È uno degli indirizzi che Crosetto ha dato alla Difesa nella strategia sull’intelligenza artificiale.

I numeri: da 126 milioni a quasi 2 miliardi

Le risorse programmate contro la minaccia ibrida erano 126 milioni nel 2019 e sono arrivate a 557 milioni nel 2025, «più che quadruplicate, prima che ci fossero tutti questi allarmi», ha ricordato il ministro. Per il triennio 2026-2028 la programmazione sfiora i 2 miliardi, «circa il 40% in più del triennio precedente», e nei prossimi anni al settore sono destinati oltre 6 miliardi, che diventano 7 contando anche la parte del programma GCAP dedicata esclusivamente a queste tecnologie e al loro sviluppo. Nel Documento programmatico pluriennale 2026-2028 la competizione sotto soglia nelle forme cyber, cognitiva e ibrida è una delle tre direttrici decisive, insieme alla difesa da missili e droni e al rafforzamento dell’industria.

Il vero collo di bottiglia: i tempi

«Stanziare le risorse oggi non significa disporre di una capacità domani», ha avvertito Crosetto: tra il finanziamento e l’entrata in servizio passano anni, mentre queste tecnologie cambiano nell’arco di settimane. «Oggi la lentezza non è solo inefficienza, è anche vulnerabilità». La proposta è passare da una programmazione rigida e periodica a una «programmazione continua, capace di adattarsi quando la minaccia cambia». Il disegno di legge in discussione interviene proprio qui: per i sistemi che invecchiano in fretta, come i droni, si potrà «sviluppare un prototipo insieme alle imprese, provarlo e, se funziona, acquistarlo subito», per poi migliorarlo passo dopo passo, senza aspettare cinque o sei anni. Un metodo che, ha concluso il ministro, vale ancora di più nella guerra ibrida e cognitiva, dove «gli strumenti di chi ci attacca cambiano di continuo e i nostri devono tenere il passo».

M5S non ci sta

Un intervento, quello del ministro della Difesa, che non ha convinto le opposizioni. “Crosetto dice che sulla Guerra ibrida aveva previsto tutto da tempo, ma allora perché non avete investito di più e anzi avete tagliato del 10% il Fondo per l’attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza e nel Dpp Difesa lo stanziamento pluriennale per i quattro programmi cyber puri è diminuito in un anno da 633 a 577 milioni, un calo del 9%, con una dotazione media annua scesa da 70 a 50 milioni milioni: cifra che equivale a circa lo 0,38% del valore complessivo degli investimenti 2026 in armamenti e tecnologie militari”.

Questo quanto dichiarato nell’Aula di Montecitorio dal capogruppo M5S Difesa, Arnaldo Lomuti, a commento delle parole di Crosetto.

“Voi parlate ma poi tangiate, noi al Governo invece abbiamo fatto. Abbiamo creato il Comando cyber della Difesa che voi avete lasciato per anni sguarnito di personale, salvo ora prevedere un migliaio di assunzioni entro dieci anni, quando in Francia ne hanno 5 mila e in Germania 15 mila. Abbiamo introdotto il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione che voi avete abolito. Abbiamo istituito il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che ha portato la nascita dell’ACN a cui grazie al nostro Pnrr sono stai assegnati oltre 600 milioni di fondi, mentre voi i fondi li avete tagliati”, aggiunge il pentastellato.

“Sulla Guerra cognitiva, cioè la manipolazione e la distorsione dell’informazione su cui l’Occidente non è da meno, attenzione a distinguete tra le fake news e le informazioni sgradite perché poi c’è il rischio della censura e della limitazione al diritto di parola: attenzione a non trasformare le nostre democrazie nei Regini che contestiamo”, ha concluso Lomuti.

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