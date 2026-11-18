Una vittoria di Marine Le Pen alle presidenziali francesi del 2027 potrebbe aprire una grave crisi dentro l’Unione europea e avere pesanti ripercussioni sull’Ucraina. È lo scenario delineato dal Wall Street Journal, che ricostruisce le promesse della capogruppo del Rassemblement National (RN), la destra francese, in vista del voto.

Il punto di partenza è il bilancio. In caso di vittoria, Le Pen ha promesso tagli significativi ai bilanci delle istituzioni europee, dentro un piano più ampio che mira a ridurre drasticamente il contributo della Francia al bilancio comune. E ha dichiarato che la Francia non può più permettersi di fornire aiuti finanziari all’Ucraina. Secondo il quotidiano americano, queste richieste provocherebbero una crisi grave sia a Bruxelles sia a Kiev.

Sul fronte europeo il meccanismo, scrive il Wsj, è doppio: una riduzione dei contributi francesi toglierebbe risorse all’Ue e probabilmente aprirebbe un duro scontro con altri Stati membri. Il quotidiano cita Germania, Paesi Bassi e Svezia, i cosiddetti contributori netti: i paesi che versano nel bilancio europeo somme nettamente superiori a quelle che ricevono sotto forma di finanziamenti.

Per Kiev, aggiunge il Wsj, la posta in gioco sarebbe ancora più alta. Un dettaglio in questa direzione arriva da Le Parisien: lunedì Le Pen ha incontrato l’ambasciatore ucraino in Francia, Vadym Omelchenko, e gli ha comunicato che, in caso di elezione, non intende proseguire l’erogazione di aiuti finanziari a Kiev.

Marine Le Pen verso la presidenza francese: l’allarme del Wall Street Journal sui rischi per l’Ue e l’Ucraina

Il calendario è fissato: il primo turno delle presidenziali francesi è previsto il 18 aprile 2027, l’eventuale ballottaggio il 2 maggio. Emmanuel Macron non può ricandidarsi per un terzo mandato, vietato dalla Costituzione francese. Le Pen è considerata una delle principali candidate alla vittoria.

Una vittoria di Marine Le Pen alle presidenziali francesi del 2027 potrebbe aprire una grave crisi dentro l’Unione europea e avere pesanti ripercussioni sull’Ucraina. È lo scenario delineato dal Wall Street Journal, che ricostruisce le promesse della leader del gruppo parlamentare del Rassemblement National (RN), partito della destra francese, in vista del voto.

Il punto di partenza è il bilancio. In caso di vittoria, Le Pen ha promesso tagli significativi ai bilanci delle istituzioni europee, dentro un piano più ampio che mira a ridurre drasticamente il contributo della Francia al bilancio comune. E ha dichiarato che la Francia non può più permettersi di fornire aiuti finanziari all’Ucraina. Secondo il quotidiano americano, queste richieste provocherebbero una crisi grave sia a Bruxelles sia a Kiev.

Sul fronte europeo il meccanismo, scrive il Wsj, è doppio: una riduzione dei contributi francesi toglierebbe risorse all’Ue e probabilmente aprirebbe un duro scontro con altri Stati membri. Il quotidiano cita Germania, Paesi Bassi e Svezia, i cosiddetti contributori netti: i Paesi che versano nel bilancio europeo somme nettamente superiori a quelle che ricevono sotto forma di finanziamenti.

Per Kiev, aggiunge il Wsj, la posta in gioco sarebbe ancora più alta. Un dettaglio in questa direzione arriva da Le Parisien: lunedì Le Pen ha incontrato l’ambasciatore ucraino in Francia, Vadym Omelchenko, e gli ha comunicato che, in caso di elezione, non intende proseguire l’erogazione di aiuti finanziari a Kiev.

Il calendario elettorale prevede il primo turno delle presidenziali francesi il 18 aprile 2027 e l’eventuale ballottaggio il 2 maggio. Emmanuel Macron non può ricandidarsi per un terzo mandato, come previsto dalla Costituzione francese. Le Pen è considerata una delle principali candidate alla vittoria.