Per le stesse 24 persone, indagate o condannate per riciclaggio, estorsione e traffico di droga, le altre banche avevano inviato 265 segnalazioni di operazioni sospette fra il 2021 e il 2026, secondo il decreto letto da Reuters. Revolut zero. Eppure il sistema le segnalazioni le produce a valanga: nel 2025 l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia ne ha ricevute 162.059, il record.

Il 12 novembre la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pm Paolo Storari, ha messo per un anno in amministrazione giudiziaria la succursale italiana di Revolut Bank UAB, banca digitale con licenza lituana e 5 milioni di clienti in Italia. I giudici scrivono di agevolazione colposa e di un’elusione degli obblighi diventata “modello gestionale stabile”, perché alla banca, che non è indagata, si contesta una colpa: i controlli che mancavano.

Un’ispezione della Guardia di Finanza sul ramo cripto del gruppo aveva già contestato a fine 2024 oltre un milione di violazioni, e secondo Reuters la sanzione del ministero dell’Economia deve ancora partire: i termini corrono fino a giugno 2027.

Il prezzo di una multa

Il giorno dopo IrpiMedia ha pubblicato la parte italiana di #InsideDeutscheBank, oltre 15 milioni di documenti interni della banca tedesca. E la storia si allarga. Nei documenti letti da IrpiMedia un audit del 2017 su Deutsche Bank Italia, 2,1 milioni di clienti privati, trovava che nel 68% dei casi mancava la provenienza del patrimonio e nel 53% il titolare effettivo, e due anni dopo Palazzo Koch annotava ancora “il permanere delle carenze”.

C’è poi il software che doveva far scattare gli allarmi sulle transazioni sospette: secondo IrpiMedia è rimasto muto da gennaio a maggio 2019, cinque mesi in cui non ha prodotto un solo alert. Cinque mesi. Le sanzioni, ricostruisce sempre IrpiMedia, sono arrivate col contagocce e fuori tempo massimo: 300mila euro dal ministero nel 2020 per operazioni di sette anni prima, 250mila confermati dalla Corte d’Appello di Napoli nel 2024, oltre vent’anni dopo i fatti, a fronte di un utile della filiale italiana di quasi 167 milioni nel 2025. Del resto la griglia interna della banca, sempre secondo IrpiMedia, classifica come “minori” le multe fino a un milione.

Il registro che manca

Nell’aprile 2025 la Banca di Lituania aveva multato Revolut per 3,5 milioni per il modo in cui sorvegliava clienti e transazioni.

Il Gafi, il Gruppo d’azione finanziaria internazionale, ad aprile 2026 ha promosso l’Italia e ha messo nero su bianco due difetti: le sanzioni restano poco pubbliche e arrivano dopo tempi lunghi, mentre sulla trasparenza della titolarità effettiva l’efficacia è appena “moderata”.

Proprio lì dove servirebbe lo strumento, il registro dei titolari effettivi è fermo dal maggio 2024 per decisione del Consiglio di Stato: la Corte di giustizia dell’Unione europea il 21 maggio 2026 ha dato ragione alla legge italiana e la prima udienza per sbloccarlo è fissata a maggio 2027. Tre anni solo per arrivare in aula. Intanto il tetto al contante la legge di bilancio 2023 l’ha alzato a 5.000 euro, e l’Amla, l’autorità antiriciclaggio europea, vigilerà direttamente 40 istituti solo dal 2028.

Un ex responsabile antiriciclaggio sentito da IrpiMedia l’ha ridotta ad aritmetica: se il controllo costa più della multa, «c’è l’incentivo a non adeguarsi». E se la multa arriva quando i fatti hanno vent’anni, l’aritmetica diventa un modello gestionale anche lei. Ventiquattro clienti, zero segnalazioni e una sanzione ministeriale ancora da avviare: i conti, finora, tornano.