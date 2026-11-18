Giuseppe Conte resta il favorito per la vittoria alle primarie, con un vantaggio risicato su Elly Schlein tra gli elettori del campo largo. Ma ciò che emerge dagli ultimi sondaggi è anche il fattore divisivo di una sfida per la leadership progressista, che rischia di avere effetti negativi anche alle urne, con la possibilità che gli elettori del partito sconfitto ai gazebo non votino poi il candidato del centrosinistra.
C’è poi un altro dato evidenziato dal sondaggio di Only Numbers per Porta a Porta e riguarda la partecipazione alle primarie: ben il 21% degli elettori del centrosinistra, infatti, non ha intenzione di andare a votare. Vediamo, nel dettaglio, cosa emerge dal sondaggio.
Sondaggi campo largo, tutte le incognite delle primarie
La prima domanda rivolta agli elettori del campo largo riguarda il voto online per le primarie esteso anche ai 16enni: la risposta è positiva nel 51,7% contro un 48,3% di contrari. C’è quindi una spaccatura dell’elettorato, con metà favorevoli e metà contrari al voto online per i minorenni.
La seconda questione concerne invece l’effetto divisivo delle primarie, con il rischio di una sfida tra “tifoserie e militanti” invece che una scelta di programma. Un’affermazione condivisa dal 57,6% degli elettori progressisti contro il 42,4% che ha un’idea opposta.
Un altro tema che viene fuori dal sondaggio riguarda il rischio che gli elettori non sostengano, alle elezioni politiche, il candidato di un partito diverso da quello sostenuto alle primarie. Detto in parole semplici, la possibilità che gli elettori 5 Stelle non votino in caso di vittoria di Schlein alle primarie o che quelli del Pd non votino in caso di vittoria di Conte. A garantire sostegno assoluto alla coalizione è il 77,3% degli elettori del campo largo, ma ben il 22,7% afferma di non voler sostenere il fronte progressista nel caso in cui il suo o la sua candidato/a perdano alle primarie.
Infine, l’ultimo dato riguarda le intenzioni di voto, sempre nel fronte del campo progressista. Il favorito resta Giuseppe Conte, indicato dal 34,9% degli elettori, di poco avanti rispetto a Elly Schlein (33,5%). Ma c’è anche una fetta rilevante di elettori – il 21% – che afferma che non andrà a votare alle primarie. Infine, il 10,6% non sa o preferisce non rispondere.