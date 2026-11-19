La Lega alza il muro sulle pensioni e frena gli alleati sui condoni, non perché su questi ultimi sia contrario ma perché soffre di essere stato scavalcato. Matteo Salvini avverte Fratelli d’Italia e Forza Italia: il fondo destinato alla flessibilità in uscita dal lavoro non si tocca, deve finanziare Quota 64. E dopo essere stato scavalcato da FdI sulle proposte di sanatoria edilizia, il vicepremier chiede di leggere gli emendamenti prima di esprimersi. Il nodo più controverso non riguarda soltanto la regolarizzazione di piccole opere, ma anche la sospensione per due anni delle demolizioni degli immobili abusivi in Campania.

Alt di Salvini sulle pensioni: il fondo non si tocca. Si allargano le maglie dei condoni a gogò

La difesa del fondo previdenziale è stata ribadita dopo un confronto tra Salvini, Claudio Durigon e Alberto Gusmeroli. Quota 64 dovrebbe partire dal 2027, in forma sperimentale e volontaria, attraverso un provvedimento autonomo. Ma le risorse, per la Lega, sono quelle già previste nella legge di bilancio. “C’è un budget iniziale di 850 milioni”, afferma Salvini. “C’è il fondo, c’è la volontà e dal 2027 si parte”. Il capogruppo leghista alla Camera, Riccardo Molinari, parla di 850 milioni annui per tre anni e di emendamenti per arrivare a quasi due miliardi l’anno, così da ampliare la platea dei beneficiari. Sugli stessi stanziamenti, però, si erano concentrate anche le attenzioni degli alleati, che valutavano di indirizzarli verso i lavoratori usuranti oppure verso la sanità, dove crescono le richieste di risorse.

Ognuno ha le sue bandiere

Salvini non lascia spiragli: “Non se ne parla. No”. E a chi gli chiede se l’ipotesi sia stata discussa nel vertice di maggioranza replica: “Non se n’è parlato e non se ne parlerà”. Il messaggio politico è esplicito: la Lega non intende cedere su una delle sue bandiere, anche a costo di irrigidire il confronto sulle coperture. Lo scontro potenziale si sposta poi sull’edilizia. Fratelli d’Italia ha depositato una serie di proposte di condono, ma Salvini sottolinea di non conoscerne ancora i contenuti: “Come ministro ho la competenza sulla casa, sull’edilizia e sull’urbanistica e quindi attendo di leggere quali sono le proposte”. È una rivendicazione di ruolo rivolta anzitutto all’alleato maggiore. E fissa una linea: “Se si tratta di regolarizzare e sanare alcune difformità, ovviamente ben disponibile; se si tratta di sanare condomini totalmente abusivi in zone ad alto rischio, evidentemente no”. Prima di dare giudizi, insiste, vuole vedere le carte.

Condoni a gogò tra gli emendamenti di FdI

Le iniziative di FdI seguono due strade differenti. La prima è quella della sanatoria: tra gli emendamenti sul condono figura la possibilità di regolarizzare opere minori, come portici, tettoie e balconi, ultimate entro il 30 settembre 2025. Un’altra proposta interviene sul condono del 2003 in Campania e sulla facoltà delle Regioni di disciplinare le tipologie di illecito sanabili. Si chiede inoltre ai Comuni di definire entro il 30 giugno 2027 le pratiche pendenti relative ai tre precedenti condoni. La seconda è la sospensione delle demolizioni, contenuta in un ulteriore emendamento: stop per 24 mesi agli abbattimenti in Campania. È la misura che Repubblica descrive come uno scudo temporaneo anche per gli “ecomostri”.

Non significa rendere legali gli immobili abusivi, ma rinviare l’esecuzione delle demolizioni. Una differenza sostanziale rispetto alle piccole difformità che Salvini si dice disposto a sanare, e un possibile terreno di attrito tra Lega e FdI. A motivare gli interventi, una relazione allegata a un emendamento del deputato di FdI Massimo Milani richiama lo studio Sogeea del 2019: oltre 4,26 milioni di domande di condono ancora inevase, su più di 15 milioni presentate. Le somme potenzialmente non riscosse vengono stimate in 21,7 miliardi.

Domande inevase e stime sul gettito

La relazione prospetta costi ipotetici fino a 80 miliardi per le demolizioni e 75 per ricollocare le famiglie: stime a sostegno delle proposte, non spese già impegnate. Tra gli emendamenti di FdI viene prevista la possibilità di una “regolarizzazione postuma” nei casi di interventi eseguiti “in assenza di deposito del progetto o di autorizzazione sismica”. Questo avviene attraverso il meccanismo della “presentazione di una relazione tecnica asseverata”. L’amministrazione, in questo caso, può anche chiedere “opere di riparazione o miglioramento strutturale”. Il rilascio dell’autorizzazione sismica postuma – si spiega nel testo – “sospende le sanzioni amministrative ed esclude la sussistenza delle violazioni sismiche ai fini penali”.

Resta sul tavolo anche una bozza sulle pensioni del comparto Sicurezza e Soccorso pubblico, con coefficienti contributivi più favorevoli dal 2027 e possibili coperture legate alla flessibilità europea sulla difesa. Il 23 novembre arriverà il giudizio sull’ammissibilità degli emendamenti, il 24 quello sui ricorsi e il 26 la selezione delle modifiche prioritarie. Prima ancora della conta delle risorse, la maggioranza deve dunque sciogliere una questione politica: la Lega rivendica le pensioni e le proprie competenze sull’edilizia, mentre FdI procede sui condoni. Due dossier sui quali l’intesa tra alleati, per ora, non è scontata.