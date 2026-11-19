Crosetto mette nel conto della cybersicurezza anche il riarmo. Il ministro della Difesa rivendica investimenti miliardari contro la guerra ibrida, ma per il Movimento 5 Stelle quelle cifre sono gonfiate: comprendono programmi di digitalizzazione delle Forze armate e persino una parte del progetto per il futuro caccia Tempest. L’accusa: il governo usa l’allarme cyber per coprire spese di riarmo, mentre riduce i fondi per i programmi specifici.

Crosetto annuncia cyber investimenti, ma dentro infila di tutto

Nell’informativa alla Camera, Guido Crosetto ha avvertito che la guerra ibrida è entrata in una fase “cognitiva”, capace di condizionare pensieri e comportamenti dei cittadini. Per fronteggiarla propone una struttura cyber civile e militare operativa giorno e notte, con 1.200-1.500 specialisti iniziali e l’obiettivo di arrivare ad almeno 5mila. Quanto alle risorse, il ministro cita 126 milioni programmati nel 2019 e 557 milioni nel 2025. Per il triennio 2026-2028 indica quasi due miliardi, il 40% in più rispetto al triennio precedente. In futuro, sostiene, si supereranno i sei miliardi, sette includendo la componente tecnologica del Gcap, il programma internazionale per il nuovo aereo da combattimento.

Conteggio

È proprio il perimetro di quel conteggio a finire sotto accusa. “Crosetto continua a gonfiare i numeri e a mischiare le carte”, denunciano i parlamentari M5S delle commissioni Difesa. A loro giudizio, il ministero somma ai programmi di cyberdifesa le spese complessive di digitalizzazione di caserme, uffici, comandi, radar, satelliti e mezzi militari. Ma avere una componente informatica non rende un intero programma un investimento in cybersicurezza. “Allora anche gli F-35 sono spesa cyber, anche i nuovi carri armati Panther sono spesa cyber”, ironizzano i Cinque Stelle. Per i pentastellati, l’esecutivo sta sfruttando l’allarme sulla guerra ibrida per giustificare aumenti degli investimenti in armamenti. E restituiscono al ministro la sua stessa espressione: “Questa è guerra cognitiva contro i cittadini”.

Cifre nel mrino

A contestare le cifre è anche Arnaldo Lomuti, capogruppo M5S in commissione Difesa alla Camera. Se Crosetto aveva previsto la minaccia, chiede, perché è stato tagliato del 10% il Fondo per l’attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza? E perché, secondo il documento programmatico della Difesa citato da Lomuti, gli stanziamenti pluriennali per quattro programmi cyber specifici sono scesi da 633 a 577 milioni, con una media annua passata da 70 a 50 milioni? Quest’ultima cifra, denuncia, vale appena lo 0,38% degli investimenti 2026 in armamenti e tecnologie militari. Il contrasto è tutto qui: Crosetto presenta miliardi per la sicurezza informatica, il M5S sostiene che nel totale siano comprese voci ben più ampie, mentre le risorse per la cyberdifesa propriamente detta diminuiscono.