La Cpi spiega di avere notizia che il torturatore libico Almasri è libero di muoversi e incontrare le milizie nel suo Paese.

Il merito, se così si può dire, è anche e soprattutto dell’Italia, che non ha arrestato il generale libico Almasri quando era sul nostro territorio e invece di eseguire il mandato internazionale lo ha rispedito nel suo Paese. E ora è l’ufficio del procuratore della Corte penale internazionale a raccontare che il torturatore libico si muove liberamente per il suo Paese.

L’ufficio del procuratore spiega di aver ricevuto “segnalazioni credibili” secondo le quali Almasri “non è attualmente detenuto, si è mosso liberamente e ha incontrato le forze statali e le milizie regionali”, come emerge dalla relazione del procuratore.

Almasri è libero di muoversi in Libia, nonostante la (presunta) condanna

Un tribunale penale di Tripoli ha condannato Almasri “per crimini commessi contro i detenuti”, condannandolo a sette anni e quattro mesi di carcere, ma a quanto pare il generale è invece libero. Il che smentisce anche le voci circolate su quella sentenza, o quantomeno ne dimostra la sua mancata esecuzione. La Cpi aveva emesso un mandato d’arresto contro Almasri il 18 gennaio 2025 e ora sta continuando a raccogliere e analizzare le prove “dei crimini commessi nei centri di detenzione in tutto il Paese”.

“Sappiamo molto chiaramente che il signor Njeem gode ancora di una totale libertà e incontra chi vuole, compresi autorità e ministri”, secondo il procuratore. Che aggiunge, riferendosi ad Almasri: “È con famiglia e amici, dunque pensiamo che non stia affrontando la giustizia”.

A chiedere conto al governo di quanto raccontato dalla Cpi è Nicola Fratoianni, di Avs: “Il governo italiano, quello che liberò e accompagnò Almasri in pompa magna in Libia non ha nulla da dire al riguardo? Davvero è intenzionato a continuare con i suoi rapporti amichevoli con simili autorità come quelle libiche che si comportano in questo modo, in spregio ai più elementari fondamenti della legalità e del diritto internazionale e ai principi basilari dei diritti umani?”.