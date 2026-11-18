Per dichiarare sicuro il Ruanda, il Regno Unito ha dovuto scriverlo in una legge. Il Safety of Rwanda Act, promulgato il 25 aprile 2024, obbligava ogni autorità, tribunali compresi, a considerare Kigali un Paese sicuro “in via definitiva”. Cinque mesi prima la Corte suprema aveva stabilito all’unanimità esattamente il contrario: chi veniva trasferito laggiù correva un rischio reale di essere rispedito nel Paese da cui era fuggito. Una legge contro una sentenza.

Ieri, tre anni e un giorno dopo quella sentenza, Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi hanno presentato a Vienna il piano per il primo return hub europeo. Proprio in Ruanda. I trasferimenti sono previsti dal 2027, con la Commissione europea ad applaudire. Il senso dell’operazione lo ha consegnato la prima ministra danese Mette Frederiksen (Socialdemocratici), che a chi le chiedeva quante persone finiranno a Kigali ha risposto, riporta il manifesto, «Il numero più importante è quello che non vedremo».

Return hub in Ruanda: la condizione scritta nel regolamento

La base giuridica porta due date: il 17 giugno, quando il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento rimpatri con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, e il primo ottobre, quando il Consiglio lo ha adottato in via definitiva. Il testo consente di spedire chi ha ricevuto un ordine di espulsione in centri fuori dall’Unione, anche in Paesi con cui quella persona ha zero legami.

Serve ad alzare una media che a Bruxelles brucia: nel 2025, secondo Eurostat, su 491.950 ordini di lasciare l’Unione ne sono stati eseguiti 135.460. Poco più di uno su quattro. Solo che lo stesso testo mette un paletto: gli accordi “possono essere conclusi soltanto con un Paese terzo che rispetta gli standard internazionali in materia di diritti umani”, principio di non respingimento compreso.

Il non respingimento è proprio il punto su cui i giudici britannici avevano bocciato Kigali, aggiungendo che le riforme necessarie potevano arrivare in futuro ma restavano indimostrate. Il curriculum del partner del resto sta negli archivi dell’Onu e perfino in quelli di Bruxelles.

Il Gruppo di esperti sul Congo, nel rapporto trasmesso al Consiglio di sicurezza a luglio 2025, scrive che i ribelli dell’M23 e le Forze di difesa ruandesi hanno conquistato insieme Goma e Bukavu, i due capoluoghi del Kivu. Il 17 marzo 2025 l’Unione europea ha sanzionato tre ufficiali dell’esercito di Kigali per il sostegno all’M23 e la Gasabo Gold Refinery per l’oro sottratto al Congo.

A giugno Human Rights Watch ha pubblicato 78 pagine di arresti di massa, uccisioni e reclutamenti forzati attribuiti all’M23 e ai soldati ruandesi, abusi che per l’organizzazione sono crimini di guerra da indagare come possibili crimini contro l’umanità.

Una firma per ogni stagione

Poi c’è l’uomo che ieri a Vienna rappresentava il Ruanda. Vincent Biruta, oggi ministro dell’Interno, il 14 aprile 2022 firmava a Kigali da ministro degli Esteri l’intesa con l’allora ministra dell’Interno britannica Priti Patel, il 19 febbraio 2024 firmava a Bruxelles il memorandum con l’Unione sulle materie prime critiche, e ieri prometteva «una seconda possibilità» a chi l’Europa vuole togliersi di torno. L’esperienza britannica è costata 715 milioni di sterline, 290 dei quali versati al governo ruandese, per veder partire quattro volontari e nessun richiedente asilo, prima che il governo laburista chiudesse tutto nel luglio 2024.

Il 20 giugno l’Alto commissario Onu per i diritti umani Volker Türk aveva scritto che gli Stati dell’Unione “non possono semplicemente esternalizzare” a Paesi terzi i propri obblighi sui diritti umani. A Vienna gli hanno risposto con un indirizzo. Londra dovette scrivere in una legge che il Ruanda era sicuro. L’Europa ha scritto in una legge che deve esserlo, e ieri ha applaudito chi lo ha scelto comunque, sulla parola dello stesso ministro che quattro anni fa firmava con Londra.