Lunedì era toccato a Danilo Della Valle (e ad altri otto eurodeputati di vari partiti) essere additato come un pericolo per Kiev, da arrestare immediatamente. Ventiquattro ore dopo e a seguito della sua lettera di protesta alla presidente dell’europarlamento, Roberta Metsola, il portale ucraino Myrotvorets ha allargato la schedatura a tutta la delegazione del Movimento 5 Stelle a Bruxelles. Ieri, infatti, nella lista dei “criminali anti-ucraini” sono comparsi anche Pasquale Tridico, Dario Tamburrano, Gaetano Pedullà, Valentina Palmisano, Carolina Morace, Mario Furore e Giuseppe Antoci. Otto eurodeputati su otto. Come per gli altri schedati il sito riporta foto e alcuni dati personali, tra cui gli indirizzi dei profili social.

Il doppio fronte della reazione del Movimento

La reazione dei Cinquestelle è arrivata su due fronti. A Bruxelles, fonti M5S fanno sapere che “la delegazione non si piegherà alle minacce” e continuerà a lavorare “per la pace, la risoluzione diplomatica dei conflitti e la non violenza”.

Gli otto chiedono a Metsola “un intervento urgente” in difesa delle istituzioni europee e “dell’incolumità fisica dei rappresentanti dei cittadini”.

A Roma i gruppi parlamentari di Camera e Senato parlano di “un’intimidazione politica che colpisce rappresentanti democraticamente eletti” e chiedono al governo di intervenire presso la presidenza dell’Eurocamera e le autorità ucraine, “pretendendo la cancellazione dei nomi”. E avvertono: “Il silenzio delle istituzioni sarebbe inaccettabile”.

Maiorino chiede a Tajani di battere un colpo

La senatrice Alessandra Maiorino ha anche presentato un’interrogazione al ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Chiede se il governo abbia informazioni sui “legami con apparati istituzionali o di sicurezza ucraini” della piattaforma; se intenda valutare i rischi per la sicurezza degli eurodeputati; se voglia promuovere un’iniziativa diplomatica. Maiorino ha anche ricordato che l’Ucraina è candidata all’adesione: il rispetto dei diritti fondamentali “deve essere parte concreta del dialogo con Kiev”.

Zingaretti porta la solidarietà del Pd

Dal Pd arriva la solidarietà di Nicola Zingaretti, capodelegazione dem a Strasburgo. “Nessuno può intimidire, delegittimare o condizionare il libero esercizio del mandato di parlamentari democraticamente eletti”, scrive. E chiede all’Eurocamera di garantire “ogni necessaria forma di tutela” ai deputati coinvolti.

La risposta è arrivata ieri pomeriggio, quando la Farnesina ha fatto sapere che Tajani ha chiesto all’ambasciatore d’Italia a Kiev, Carlo Formosa, di effettuare un passo presso le autorità ucraine per chiedere chiarimenti in merito all’inserimento degli europarlamentari 5S nella lista degli “anti-ucraini”. Tajani ha fatto sapere di seguire “con particolare attenzione la vicenda”.

La risposta del Parlamento Ue

La risposta del Parlamento europeo è arrivata a stretto giro, contenuta in un comunicato del servizio stampa. L’istituzione “resta impegnata a tutelare la sicurezza e l’integrità del proprio personale e dei propri deputati” si legge “e i servizi competenti monitorano costantemente le minacce”.

Segue poi un lungo paragrafo sulla condanna dell’aggressione russa e sul sostegno “politico, umanitario, militare e finanziario a Kiev”. Infine il richiamo al “rapporto unico e di lunga data” della Ue con la Verkhovna Rada, il parlamento ucraino. Nel testo non c’è alcun riferimento a Myrotvorets né alla richiesta di farlo chiudere!

I precedenti pericolosi

Eppure i precedenti del sito non sono rassicuranti. Lo ha lanciato nel dicembre 2014 l’attivista Georgy Tuka, poi diventato viceministro. Nell’aprile 2015 pubblicò gli indirizzi di casa dello scrittore Oles Buzina e dell’ex deputato Oleg Kalashnikov, entrambi uccisi pochi giorni dopo.

Nel maggio 2016 mise online i dati di 4.508 giornalisti e operatori dei media. Human Rights Watch denunciò che l’elenco metteva vite in pericolo, lo stesso presidente Petro Poroshenko parlò di “grande errore” e gli ambasciatori del G7 a Kiev chiesero di rimuovere i dati. Nel 2018 il governo tedesco chiese la rimozione del sito dopo l’inserimento dell’ex cancelliere Gerhard Schröder. Nella lista dei nemici erano finiti anche Henry Kissinger, Roger Waters e Gianni Infantino. E, ricorda Rifondazione comunista, anche l’ex eurodeputata Eleonora Forenza.