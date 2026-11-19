Seimila al mese è la cifra delle nascite a Gaza letta martedì nell’Aula della Camera dal deputato Mauro Malaguti (FdI), mentre la maggioranza approvava la legge che adotta la definizione di antisemitismo dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto. Serviva a smentire quello che la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite nel settembre 2025 ha chiamato genocidio: il bilancio fra nati e morti secondo lui è in attivo dell’1,2%, e in serata ha rivendicato la fonte, il ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas, “addirittura palestinese”.

Il numero esiste e riguarda il 2025, 50.227 nati vivi contro 24.650 morti registrati nell’anno. Solo che lo stesso ministero conta 74.699 uccisi dal 7 ottobre 2023, scrive nel rapporto annuale che i nati del 2025 sono il 9% in meno del 2022, circa 4.186 al mese, e ha diffuso a giugno le cifre mensili, 6.076 nascite a novembre 2025 e 2.004 ad aprile di quest’anno. Per l’Ufficio centrale di statistica palestinese in due anni la Striscia ha perso il 10,6% degli abitanti.

Najwa Abu Hamada il figlio lo aveva avuto dopo dodici anni e cinque trasferimenti di embrioni. Glielo hanno ucciso nel 2022. I suoi embrioni erano congelati alla clinica Al-Basma di Gaza City, colpita nel dicembre 2023 da un proiettile israeliano che ne ha distrutti circa 4.000 secondo il suo fondatore, e nel marzo 2025 la Commissione ha scritto che quella distruzione era una misura intesa a impedire le nascite fra i palestinesi di Gaza. «Che cosa può risarcirmi?», ha chiesto lei ai giornalisti. Martedì Amnesty International ha avvertito che la nuova legge potrebbe bollare come antisemita chi parla di genocidio a Gaza, e la Convenzione del 1948, all’articolo II, lettera d, chiama genocidio anche le “misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo”.