Danilo Della Valle, europarlamentare M5S, prima lei e poi gli altri eurodeputati della sua delegazione, siete finiti nel database ucraino Myrotvorets, che raccoglie presunti “nemici dell’Ucraina”. Come interpreta questa iniziativa?

“È una schedatura trasversale. Il sito è attivo da anni e comprende politici di diversi schieramenti. Nell’ultima settimana sono stati aggiunti popolari, socialisti, comunisti greci ed esponenti della destra. Le accuse contro di me riguardano il mio lavoro al Parlamento europeo, i miei interventi e persino aspetti della mia vita privata. Ai colleghi viene contestata la solidarietà che mi hanno espresso, al M5S le sue posizioni politiche. Spero non ci siano rischi, ma in passato il sito ha accompagnato con la scritta ‘liquidato’ le foto di persone decedute, tra cui il giornalista Andy Rocchelli. Lo ha fatto persino alla morte di Berlusconi”.

Ritiene che vi siano responsabilità delle autorità di Kiev?

“Il sito si dichiara indipendente, ma secondo il suo fondatore sarebbe legato a persone dei servizi di sicurezza. Tra i fondatori figurerebbe anche un esponente dell’attuale governo ucraino. Al di là delle responsabilità dirette, Kiev è responsabile del mancato intervento: dovrebbe farlo chiudere. Già nel 2016 e nel 2017 OSCE e Alto Commissariato Onu per i diritti umani denunciarono la pubblicazione di dati personali di giornalisti e politici, con rischi per la loro incolumità. Anche il Parlamento europeo è intervenuto nel 2021. Come può un Paese che aspira a entrare nell’Unione europea tollerare tutto questo?”.

Avete chiesto l’intervento del Governo italiano e delle istituzioni europee. Quali risposte sono arrivate?

“Il Parlamento europeo ha affidato all’ufficio stampa una risposta che considero blanda. Ho scritto alla presidente Metsola, senza ricevere riscontro. La DG SAFE, responsabile della sicurezza del Parlamento, ha raccolto informazioni e mi ha dato indicazioni e rassicurazioni. Mi aspetto che Meloni chieda a Kiev di cancellare non solo i nostri nomi, ma quelli di tutti gli italiani presenti: Albano, Michele Placido, Muti, Fabio Capello, imprenditori, esponenti di associazioni e Ong. È paradossale parlare di difesa della democrazia e non intervenire”.

È un tentativo di intimidire chi critica la gestione della guerra in Ucraina?

“Certamente. Anche se non fosse l’intenzione dichiarata, una schedatura del genere è un’intimidazione. Chi la realizza sa che i nomi diventeranno pubblici e le persone coinvolte si sentiranno minacciate. La definisco una lista ‘paramafiosa’, una sorta di avvertimento. Il sito si chiama ‘Pacificatore’ e la sezione con i nomi ‘Purgatorio’. Come non considerarla un’intimidazione?”.

Il M5S critica l’invio di armi a Kiev. Ridurre il sostegno militare non rischia di rafforzare Putin nei negoziati?

“La strategia dell’Unione europea finora non mi sembra abbia prodotto risultati, se non la morte di centinaia di migliaia di ucraini, militari e civili. Muoiono i figli del popolo ucraino e russo, mentre quelli degli oligarchi stanno a Nizza o Parigi, lontani dal fronte. L’unica via è la diplomazia. L’Europa deve parlare con la Russia: se dialogano India e Pakistan, perché non possiamo farlo noi? Prima o poi dovremo confrontarci con Mosca, qualunque sia il successore di Putin. La diplomazia non si fa solo con gli amici”.

Quale iniziativa concreta dovrebbe assumere l’Unione europea?

“Provare a costruire una nuova Helsinki del 1975, un accordo sulla sicurezza europea con una prospettiva più ampia, perché le crisi superano i confini del continente. Senza dialogo aumenta il rischio che la guerra si allarghi. Condivido il paragone storico di Alessandro Barbero: il continuo riarmo rischia di creare le condizioni per un nuovo casus belli. Mi sembra che qualcuno lavori proprio in quella direzione. Del resto, una parte delle lobby e degli interessi economici ha storicamente considerato la guerra uno strumento per affrontare le crisi”.