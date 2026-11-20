“Molto bassa”: così il 12 gennaio 2022 a Francoforte l’ufficio legale di Deutsche Bank stimava la probabilità che diventasse pubblica una garanzia da 11,4 milioni di euro alla tedesca Renk, incaricata di fornire al ministero della Difesa israeliano i cambi dei carri armati Merkava 4. Secondo il memo rifiutare avrebbe procurato cattiva stampa per il “rapporto storico tra Germania e Israele”, e la garanzia fu firmata.

Ora la garanzia è pubblica. In Italia l’ha resa pubblica IrpiMedia dentro l’inchiesta Inside Deutsche Bank, e accanto alle carte c’è la voce di Sufian Kawareh, 43 anni. A giugno 2025 Kawareh aspettava i camion della farina alla rotonda di al-Tahlia, a est di Khan Younis, quando secondo il suo racconto i proiettili dei carri Merkava colpirono la fila per la farina. Una settimana dopo i medici gli amputarono il piede. Nelle stesse carte è citata anche un’azienda italiana: la banca garantiva la fornitura dei cannoni navali 76/62 montati sulle corvette Sa’ar 6, corvette che dal 2023 sparano su Gaza dal mare, dentro quello che la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite nel settembre 2025 ha definito genocidio.

Giovedì all’Aja la Corte internazionale di giustizia, con nove voti contro sei, ha stabilito per la prima volta che uno Stato, il Myanmar, ha commesso genocidio. La sentenza è definitiva. Il Myanmar si difendeva parlando di antiterrorismo, e la Corte ha scritto che l’intento di distruggere i rohingya del Rakhine era “l’unica deduzione ragionevole”, dopo aver scartato una per una la contro-insurrezione, il solo sfollamento e la punizione collettiva. I giuristi leggono la sentenza sul Myanmar pensando al ricorso per genocidio del Sudafrica contro Israele, che secondo l’Associated Press è lontano anni dalla conclusione. Il rischio, a Francoforte, era che la garanzia diventasse pubblica.