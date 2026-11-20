Meloni riduce le tasse alle partite Iva fino a 100.000 euro. È come dire: le tasse le paghino solo i dipendenti e i pensionati. Lei replica: “Non confondiamo il reddito col fatturato”. Ma da quando si tassa il fatturato? Balle cosmiche.

Susi Davinio

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Gentile lettrice, si stupisce? Io mi stupisco di chi vive di reddito fisso e vota il centrodestra. È come andare volontari sul patibolo. Non ho mai capito se è ignoranza o stupidità. Ricorda? Gioggia disse: “Stiamo scrivendo la Storia”.Era vero, risultati storici: record mondiale di perdita di potere d’acquisto (-9%); 4 anni di produzione in calo; Pil sotto la media europea; inflazione a settembre al 5,4% (l’eurozona era al 3,8%). E poi il governo ha riscritto anche la geografia. Tajani occhio lungo notò “islamici annidati in Russia ai confini dell’Afghanistan”. Ai confini? Per ora distano 3000 km, ma in futuro chissà, Tajani ci sta lavorando. È la famosa egemonia subculturale. A Meloni chiesero se fosse stata in Inghilterra, rispose: “Sono stata a Dublino”. Che però attualmente è in Irlanda. E Sangiuliano? Ricordava “Ah, la mia Londra, la mia Times Square”. La piazza però si trova giusto giusto a New York. E poi c’è il famoso Mark Livingstone Marsilio, che scoprì i tre mari d’Abruzzo. Tralasciando Di Maio (la Libia sta in Libano, Pinochet dittatore venezuelano), un predecessore fu il poliglotta Angelino Alfano. Da ministro arrivò a una riunione dell’Ue con grande ritardo e si scusò dando la colpa a una turbolenza in volo. Indicò l’orologio, alzò una mano per simulare l’aereo, emise il suono “Brrr” (rumore del motore) e poi spiegò: “Bum bum bang bang”. Chiarissimo.

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