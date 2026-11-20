Dal conflitto tra Usa e Iran a quello tra Ucraina e Russia, l'unica certezza è che la diplomazia arranca e a parlare sono ancora le bombe

Da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin, da Donald Trump a Mojtaba Khamenei, il refrain sembra sempre lo stesso: trovare una soluzione ai rispettivi conflitti. Ma i buoni propositi si sciolgono come neve al sole non appena si passa dalle parole ai fatti. Infatti quando le trattative sembrano registrare progressi, emergono nuovi ostacoli e le parti tornano a minacciarsi.

Medio Oriente in ansia

Che le cose stiano così lo si capisce da quanto accaduto ieri al Senato Usa che ha respinto, per 51 voti a 48, una risoluzione che avrebbe imposto a Trump di porre fine alle operazioni in Iran o di chiedere al Congresso l’autorizzazione a proseguirle. L’Aula, come noto, è ancora a maggioranza repubblicana perché la nuova composizione, a trazione democratica, uscita vincitrice dalle elezioni del 3 novembre, si insedierà a gennaio. In tutto questo Trump continua a mandare segnali contraddittori. Prima ha definito “piuttosto improbabile” una nuova ondata di attacchi contro Teheran, ma da giorni le forze armate americane colpiscono siti missilistici iraniani sull’isola di Qeshm e nell’area dello Stretto di Hormuz.

Ma c’è di più. In Medio Oriente è arrivata una terza portaerei che sembra confermare come la guerra si stia rapidamente avvicinando. Come se non bastasse, in questa partita c’è anche Israele che spinge per riprendere le operazioni. Il capo del Mossad pochi giorni fa è stato a Washington per sostenere la necessità di lanciare nuovi raid. Benjamin Netanyahu, infatti, punta a colpire i programmi missilistico e nucleare iraniani, mentre Trump alterna minacce e aperture diplomatiche che dimostrano la sua totale confusione. In tutto questo Teheran sostiene di voler andare avanti con i negoziati, ribadendo le fantomatiche sette condizioni, che, però, Washington ha già giudicato “inaccettabili”. Proseguire su questa linea, da entrambe le parti, non può che essere una provocazione e non una possibile via d’uscita dal conflitto.

Per non parlare del fatto che dopo i raid americani, l’Iran ha lanciato e rivendicato attacchi contro installazioni statunitensi in Kuwait e Bahrein, arrivando a minacciare una risposta su vasta scala in caso di nuovi attacchi americani. A dirlo è il generale Ali Belali, consigliere del comandante della Forza aerospaziale dei Guardiani della rivoluzione, secondo cui “non esistono limiti all’impiego dei missili in nuove aree geografiche”, aggiungendo che le forze armate di Teheran sarebbero “con il dito sul grilletto”, pronte a reagire a qualsiasi “errore di calcolo” del nemico.

Ucraina senza pace

Anche in Ucraina le cose non vanno meglio. Secondo il Wall Street Journal, l’inviato americano Jared Kushner avrebbe discusso l’ingresso dell’Ucraina nella Nato in cambio del ritiro di Kiev dalle porzioni del Donbass ancora sotto il suo controllo. Ipotesi che, però, Mosca ha respinto con forza e su cui perfino Zelensky ha espresso riserve. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, parlando della soluzione proposta da Kushner non ha esitato a definirla “folle”, sostenendo che “l’adesione di Kiev alla Nato è una delle cause della guerra”.

Mosca, prosegue Medvedev, “non accetterà mai” neppure una forma di “quasi adesione” di Kiev al Patto Atlantico. Dal canto suo Zelensky dubita che Washington e Kiev attribuiscano lo stesso significato alle garanzie di sicurezza che, secondo lui, sarebbero necessarie per evitare il ripetersi di una guerra con la Russia. “Per me significa che le forze armate dei Paesi partner opereranno sul nostro territorio”, ha spiegato il leader ucraino ben conscio che tale ipotesi non ha, e forse non avrà mai, il via libera occidentale. Davanti a questo perdurante stallo diplomatico, anche ieri la guerra ha colpito duro. In particolare la Russia ha lanciato contro l’Ucraina circa cento missili e quattrocento droni per “vendicare” l’attacco con cui le forze di Kiev hanno parzialmente distrutto il ponte di Crimea.

Tra i bersagli dell’ira russa c’è la città di Leopoli che è stata colpita duramente e dove sono state registrate vittime. Un blitz contro la città ucraina al confine con la Polonia che si è tinto di giallo perché due missili e un drone, entrambi russi, sono entrati nello spazio aereo polacco e sono precipitati nella parte sud-orientale del Paese. Un fatto grave che per il premier Donald Tusk costituisce una nuova “escalation della Russia” che vuole saggiare “la prontezza europea” e convincere Bruxelles a cessare il sostegno a Kiev. Tutte vicende che messe in fila dimostrano, ancora di più, come nessuno dei contendenti, almeno al momento, sia davvero disposto a fermare le ostilità per far trionfare la pace.