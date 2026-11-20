La guerra in Yemen torna a intensificarsi: scontri a Taiz tra forze governative e Houthi, raid aerei, villaggi assediati e una nuova emergenza umanitaria

La crisi in Yemen è ormai finita ai margini dell’attenzione internazionale, ma è tutt’altro che risolta. Anzi, dopo una fase di relativa calma, il conflitto è tornato a intensificarsi, con scontri violenti tra le forze governative yemenite e i miliziani di Ansar Allah, il movimento noto come Houthi. Le battaglie si concentrano soprattutto sui fronti meridionali e sudorientali del governatorato di Taiz, nel sudovest del Paese. Le forze governative possono contare sul sostegno dell’Arabia Saudita e della coalizione a guida saudita. A raccontare la drammaticità del conflitto è la corrispondente di Al Jazeera, Hadeel al-Yamani.

La giornalista, presente sul campo a Taiz, ha descritto combattimenti particolarmente violenti nelle aree di Al-Aqroud, Al-Arous, Sharaf Kahlan, Al-Shaqab e Al-Rahn. Secondo la corrispondente della rete televisiva araba, le truppe governative, sostenute dalla resistenza popolare e dagli abitanti della zona, hanno respinto ripetuti attacchi e tentativi di infiltrazione degli Houthi, ricorrendo al fuoco dell’artiglieria e a imboscate sul terreno.

Parallelamente, sono stati segnalati raid aerei contro postazioni, rinforzi e mezzi militari del movimento. Sul fronte di Taiz, le forze governative hanno riferito che i bombardamenti hanno colpito equipaggiamenti e convogli Houthi, mentre la coalizione a guida saudita ha condotto operazioni aeree anche in altri governatorati del Paese. L’offensiva degli Houthi lungo il fronte meridionale punterebbe ad avanzare verso il monte Al-Arous, altura strategica che domina gran parte delle linee del fronte e la rete delle principali vie di rifornimento.

Secondo la ricostruzione delle fonti militari governative, i nuovi attacchi si inseriscono in una serie di tentativi di avanzata condotti dagli Houthi anche su altri assi del territorio. Sul piano umanitario, la corrispondente segnala un aggravamento delle condizioni nelle aree interessate dai combattimenti, con alcuni villaggi sotto assedio e bombardamenti e attacchi dei cecchini che provocano vittime tra i civili, comprese donne e bambini.

Yemen, torna a infiammarsi il fronte di Taiz: combattimenti, raid aerei e civili sotto assedio

Tra gli episodi più gravi figurano anche gli attacchi contro le ambulanze. L’8 novembre, secondo l’agenzia ufficiale yemenita Saba, due persone sono morte e un componente del personale sanitario è rimasto ferito quando un’ambulanza è stata colpita da colpi d’arma da fuoco nella zona di Al-Awat, mentre trasportava un ferito verso una struttura sanitaria. Segnalate inoltre interruzioni delle linee di rifornimento e difficoltà nel trasporto di medicinali e materiali sanitari.

La crisi umanitaria si accompagna anche al peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie. Secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite e ripresi da Al Jazeera il 19 novembre, nelle quattro settimane precedenti erano stati registrati a Taiz circa 5.600 casi di malattie trasmesse dall’acqua o da vettori, tra cui oltre 5.300 casi di diarrea acquosa acuta e più di 180 casi sospetti di colera.

Separatamente, le forze governative yemenite hanno diffuso immagini che, secondo quanto dichiarato dalle stesse autorità militari, documenterebbero attacchi contro postazioni e miliziani Houthi nel nord del governatorato di Marib e nel sud-est di quello di Al-Jawf. Le immagini e l’effettiva portata dei danni dichiarati non risultano tuttavia verificati in modo indipendente.