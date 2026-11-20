La guerra in Iran è costata agli Usa 48,3 miliardi di dollari al 13 novembre. Il GAO segnala carenze di munizioni e l'assenza di un piano del Pentagono

La guerra in Iran è sospesa, ma non finita. E agli Stati Uniti presenta un doppio problema: da una parte una spesa militare arrivata a 48,3 miliardi di dollari al 13 novembre, dall’altra un rapporto del GAO, l’organismo di controllo del Congresso, che denuncia carenze persistenti di munizioni e l’assenza di un piano complessivo per affrontarle.

Il costo della guerra: 48,3 miliardi al 13 novembre

Il dato è stato comunicato da Arthur F.D. Miller, funzionario dell’ufficio del comptroller del Pentagono, durante un’audizione del 19 novembre davanti alla Commissione Forze armate del Senato statunitense. Miller, candidato all’incarico di responsabile della gestione finanziaria e del controllo di bilancio della Marina, ha precisato che la cifra comprende le munizioni consumate, la sostituzione degli equipaggiamenti militari e i costi delle operazioni.

Il conflitto era iniziato il 28 febbraio con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani, ai quali Teheran aveva risposto con proprie operazioni militari. Attualmente le ostilità sono sospese, ma il conflitto resta irrisolto e il rischio di una ripresa dei combattimenti non è rientrato.

C’è però un dettaglio importante: i 48,3 miliardi di dollari non comprendono i danni riportati dalle installazioni militari statunitensi in Medio Oriente durante gli attacchi iraniani. Interpellato dal senatore democratico Richard Blumenthal, Miller ha dichiarato di non disporre ancora di una stima di questi costi aggiuntivi. Il presidente della commissione, il repubblicano Roger Wicker, gli ha chiesto di fornire una valutazione appena possibile.

Il GAO: “Persistenti carenze di munizioni”

Il secondo fronte è quello delle scorte, e il giudizio del Government Accountability Office è severo: “Il dipartimento della Difesa ha dovuto affrontare persistenti carenze di munizioni”. Il conflitto del 2026 con l’Iran, si legge nel rapporto pubblicato il 19 novembre, “ha ulteriormente evidenziato le difficoltà legate alle scorte di munizioni”.

Il problema non nasce con la guerra. Già nel 2025 un alto funzionario del Dipartimento della Difesa aveva riconosciuto davanti al Congresso la scarsità di diverse categorie fondamentali di munizioni. Il Pentagono aveva quindi istituito gruppi di lavoro per individuare soluzioni e aumentare la produzione. Ma, secondo il GAO, è mancato un piano complessivo in grado di collegare produzione, finanziamenti e fabbisogno delle forze armate.

Un esempio riguarda i proiettili d’artiglieria da 155 millimetri. L’aumento della produzione era stato deciso per compensare le carenze aggravate dagli aiuti militari forniti agli alleati, ma non era stato programmato sulla base delle necessità complessive del Dipartimento della Difesa.

“Una componente essenziale della prontezza militare è disporre di una fornitura affidabile di munizioni, comprese bombe, missili e siluri”, ricorda il rapporto.

Il problema non è soltanto la produzione: mancano coordinamento e controlli

La critica del GAO riguarda anche l’organizzazione interna del Pentagono. Il Dipartimento della Difesa non ha infatti individuato un ufficio o un’entità con l’autorità necessaria per dirigere e valutare le iniziative volte a migliorare le scorte di munizioni.

Anche il monitoraggio degli approvvigionamenti presenta delle lacune. Il Pentagono dispone di uno strumento informatico per tenere traccia delle munizioni, ma secondo il rapporto la supervisione è limitata e mancano verifiche periodiche per confrontare e riconciliare i dati del Dipartimento con quelli delle singole forze armate.

Per questo il GAO ha formulato quattro raccomandazioni: elaborare un piano generale che colleghi produzione e finanziamenti alle esigenze militari, individuare un organismo responsabile della sua attuazione, stabilire scadenze regolari per la verifica delle scorte e migliorare la gestione dei dati attraverso standard e procedure condivise. Il Dipartimento della Difesa ha generalmente concordato con le indicazioni dell’organismo di controllo.

Il rapporto pubblicato a novembre è inoltre la versione pubblica di un documento classificato emesso il 24 settembre. Per ragioni di sicurezza, sono state omesse alcune informazioni sensibili, tra cui i dati sull’andamento delle scorte e sulle conseguenze delle carenze per i piani di guerra statunitensi.

Il rischio: rincorrere le emergenze anziché programmare

La critica di fondo del GAO è l’assenza di “un piano generale che individui obiettivi a lungo termine, strategie o strumenti per misurare i progressi compiuti”. Senza una programmazione complessiva, il Pentagono e le diverse forze armate rischiano di continuare a reagire alle emergenze internazionali, anziché organizzare produzione e approvvigionamenti sulla base delle effettive esigenze militari.

Con le ostilità in Iran sospese, ma il conflitto ancora irrisolto, la questione delle munizioni resta quindi aperta. I 48,3 miliardi di dollari spesi finora raccontano soltanto una parte del costo della guerra: l’altra riguarda la capacità degli Stati Uniti di mantenere scorte sufficienti e garantire la propria prontezza militare in caso di una nuova escalation.