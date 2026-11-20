Il 4 febbraio 1945, a Yalta, in Crimea, allora parte dell’Urss, i leader di Stati Uniti, Regno Unito e Urss si riunirono per discutere il futuro assetto del dopoguerra. La guerra mondiale era ancora in corso. A 81 anni di distanza, il vertice trilaterale del 19 novembre a Shenzhen tra Cina, Russia e Stati Uniti riporta alla mente quella conferenza. A Vladimir Putin è stato chiesto se fosse una “Yalta 2.0”: secondo il quotidiano russo Kommersant, il presidente ha annuito senza rispondere. Il paragone è suggestivo, ma c’è una differenza: oggi al tavolo siedono Xi Jinping, Donald Trump e Putin, mentre l’Europa è assente e non riesce a far pesare la propria voce in una partita che riguarda la sicurezza dell’intero continente.

Trump, Putin e Xi ridisegnano il globo: l’Europa è la grande assente

Quel che è certo è che i tre leader a Schenzhen hanno diffuso una dichiarazione congiunta per promuovere la riforma delle Nazioni Unite, aumentare produzione e fornitura di prodotti petroliferi raffinati e avviare un dialogo per ridurre i rischi nucleari e impedire la proliferazione delle armi atomiche. Il testo richiama anche il principio del consenso degli Stati e l’immunità dei funzionari statali, avvertendo che la Corte penale internazionale non deve abusare della propria giurisdizione. Temi importanti, discussi senza rappresentanti europei al tavolo. Ma il dato più significativo è un altro: nella dichiarazione non compare alcun riferimento all’Ucraina, né all’Europa.

Il silenzio del documento, però, non significa che la guerra sia rimasta fuori dai colloqui. Putin ha detto che i tre Paesi riuniti a Schenzhen sono i “vincitori della Seconda guerra mondiale” e condivideno la responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, tra l’altro ammettendo che hanno “interessi comuni nel porre fine ai conflitti”, compreso quello ucraino. Lo zar ha inoltre parlato di una “vicinanza di vedute” con Trump sui cosiddetti valori di civiltà, con il presidente americano che ha ammesso di aver discusso a lungo della guerra con Putin.

Putin gela l’Ue e l’Ucraina: “Dopo i raid sul ponte di Crimea, impossibile una tregua”

Ad oggi, anche a seguito del trilaterale, la guerra in Ucraina resta lontana da una soluzione. Secondo Putin, “l’Ucraina e l’Europa non sono ancora pronte a scendere a compromessi” per risolvere il conflitto. E per questo ha fatto sapere di aver invitato a Mosca, attraverso i canali diplomatici, i rappresentanti europei per chiarire la loro posizione sui negoziati. Un’apertura solo apparente perché subito dopo ha accusato Kiev e l’Europa di frenare la pace, senza offrire concessioni.

A rendere più fragile il quadro è la nuova escalation causata dal danneggiamento del ponte di Crimea. Putin ha escluso accordi per sospendere gli attacchi nel Mar Nero e contro le infrastrutture energetiche dopo i raid ucraini sul ponte, avvertendo che la risposta di Mosca sarà “molto dolorosa”. Struttura che, come se non bastasse, è stata colpita per la terza volta in una settimana dalle forze ucraine e proprio mentre si svolgeva il trilaterale. Azioni che chiaramente allontanano la tregua e offrono al Cremlino un nuovo argomento per irrigidire la propria posizione.

La proposta di Zelensky

Alla vigilia del vertice, in un’intervista a NBC News, Volodymyr Zelensky aveva indicato in Washington e Pechino le potenze in grado di fermare Putin. “Se Cina e Stati Uniti imponessero sanzioni, o anche solo dicessero di volerlo fare, interrompendo gli scambi commerciali con la Russia, la guerra finirebbe”, ha sostenuto il presidente ucraino. Una pressione difficile da concretizzare, considerati i rapporti tra Mosca e Pechino e la vicinanza tra Trump e Putin. Il presidente americano, infatti, ha accolto il leader russo a Shenzhen chiamandolo “amico”, suscitando allarme tra i partner europei.

Così mentre Washington punta sul rapporto personale con lo zar, Kiev rischia di ritrovarsi davanti a un negoziato deciso da altri. Un’eventualità sempre più probabile in cui il pericolo è che l’accordo verrà costruito sopra la testa dell’Ucraina e senza un ruolo incisivo dell’Europa che, al solito, farà da spettatrice.