Passano le settimane ma non accenna a diminuire il pressing di Benjamin Netanyahu su Donald Trump per convincerlo a riprendere la guerra contro l’Iran. A sostenerlo è il New York Times, citando funzionari statunitensi e israeliani informati sulle discussioni, che raccontano come il leader israeliano, per superare la riluttanza del tycoon, starebbe chiedendo di effettuare una breve campagna militare, della durata compresa tra i quattro e i sette giorni.

Nell’articolo il quotidiano americano fa notare come l’iniziativa di Netanyahu arrivi in una fase politica molto delicata. Bibi, infatti, è a capo di un governo provvisorio, in seguito alle elezioni del mese scorso, e il suo intento sembra essere quello di creare le condizioni per impedire ai partiti di opposizione di formare una coalizione. Come osserva il New York Times, proprio la ripresa dei combattimenti, con le conseguenti rappresaglie iraniane, potrebbe ritardare o far fallire tali tentativi di coalizione portati avanti dal primo ministro incaricato, Gadi Eisenkot.

Una guerra che creerebbe, questa la tesi sostenuta nell’articolo, le condizioni per la formazione di un governo di unità nazionale in Israele che includa lo stesso Netanyahu. Il New York Times riferisce che i colloqui tra i due leader si sono intensificati la scorsa settimana, quando il direttore del Mossad, Roman Gofman, ha incontrato a Washington il direttore della Cia, John Ratcliffe; anche il capo della Direzione dell’intelligence militare, il generale di divisione Shlomi Binder, si è espresso a favore di una ripresa delle operazioni.

Netanyahu vuole riaccendere la guerra in Iran e scatenare una crisi per salvare la poltrona. Il New York Times: Bibi in pressing su Trump per un nuovo attacco

Sempre secondo il quotidiano, i funzionari israeliani hanno sostenuto con Washington che l’Iran ha ricostruito i propri arsenali di missili e droni e che possiede armi chimiche e biologiche potenzialmente utilizzabili per equipaggiare droni nella regione o per colpire alti funzionari statunitensi. Un alto funzionario israeliano ha smentito al Nyt che Netanyahu abbia esercitato pressioni su Trump, mentre un portavoce del primo ministro ha dichiarato che Netanyahu agisce esclusivamente per “salvaguardare la sicurezza” di Israele. Secondo il quotidiano, Trump non ha ancora deciso se riavviare operazioni di combattimento su larga scala, a quasi otto mesi dall’inizio del conflitto.

Sebbene l’intelligence statunitense abbia rilevato segnali di un intensificarsi degli sforzi iraniani per potenziare le proprie capacità in ambito di armi chimiche e biologiche, il giornale riferisce che, secondo l’opinione prevalente, Teheran intenda tali armi come un deterrente, piuttosto che come strumenti per un attacco preventivo.

Che questo sia il progetto lo sostiene anche Haaretz, secondo cui i piani israeliani prevedono ulteriori attacchi contro i siti nucleari iraniani e incursioni su vasta scala contro le infrastrutture energetiche che potrebbero privare la popolazione iraniana dell’elettricità, di fatto riattizzando un conflitto che sembra interessare soprattutto a Netanyahu.