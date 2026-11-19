Ci risiamo. Tutti i giornali titolano: “La Russia minaccia l’Europa”. E dovremmo crederci? Ormai è un ritornello. A forza di gridare “Al lupo! Al lupo!”, finirà male.

Pino Senna

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Gentile lettore, ho perso il conto di quante volte i giornali italiani in quattro anni hanno pubblicato quel titolo. E ogni volta non era vero: solo mistificazioni della realtà. E adesso idem. Il portavoce del Cremlino, interrogato su cosa farà la Russia se l’Europa continuerà a sabotare ogni accordo di pace, ha risposto come avrebbe fatto chiunque al suo posto: se non ci sarà la pace, perseguiremo i nostri obiettivi con la forza. Cioè continueremo la guerra all’Ucraina. Ci si aspettava forse che Peskov dicesse: be’, se l’Europa non vuole la pace, noi ci ritiriamo, riconsegniamo anche la Crimea, lasciamo un mazzo di rose con lo straziante biglietto d’addio d’un amante non corrisposto e ce ne torniamo a casa nostra? È di tutta evidenza che il riferimento alla forza era rivolto all’Ucraina, non all’Europa. Ma questa Europa di inetti e mistificatori deve stare attenta, perché i nodi alla fine vengono al pettine. Putin non chiede più solo il Donbass e il divieto per l’Ucraina nella Nato: chiede un tavolo sulla sicurezza complessiva dell’Europa e della Russia. È la stessa cosa che chiese nel 2021, ma all’epoca l’America prima non rispose e poi, sollecitata, rispose in modo sprezzante: alla Nato pensiamo noi e non sentiamo il bisogno di consultare la Russia. L’atteggiamento arrogante di Washington portò alla guerra in Ucraina nel 2022. Ora un atteggiamento stolto di Bruxelles porterebbe alla guerra in Europa. Questa volta davvero.