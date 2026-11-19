Dieci giorni di stop e senza stipendio per l’ex conduttore di Report, che farà ricorso. Istruttoria del Garante sull’intervista di Diaco a Ravagnani

“Amici, prima che lo veniate a sapere dai giornali, ci tengo a dirvi che dal 23 novembre partirà la mia sospensione dalla Rai per 10 giorni dal lavoro e dallo stipendio. Verrà data esecuzione al provvedimento disciplinare del 5 ottobre scorso”. Parola di Sigfrido Ranucci che ieri ha voluto giocare d’anticipo e ha affidato a Facebook la notizia della sanzione comminatagli da Viale Mazzini.

Il giornalista sarà costretto a saltare due puntate di Spotlight, il programma che conduce da vicedirettore di Rainews24 dopo la rimozione da Report. La Rai non ha mai reso pubbliche le motivazioni che a ottobre scorso avevano portato alla sanzione.

Secondo alcune indiscrezioni a Ranucci sarebbero stati imputati comportamenti “ritenuti scorretti dal comitato etico dell’azienda”. Le contestazioni sarebbero quattro: circa cinquanta ingressi nelle sedi Rai dell’ex sindacalista Cisl Laura Cianfoni; la pubblicazione di conversazioni private con il deputato M5S Dario Carotenuto; l’inoltro di mail aziendali a Valter Lavitola; la denigrazione dei colleghi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Già allora il suo legale, Roberto De Vita, aveva annunciato: “Faremo ricorso”. La Notizia è in grado di confermare che Ranucci impugnerà il provvedimento. A ottobre aveva già portato, con ricorso d’urgenza (respinto), l’azienda davanti al giudice del lavoro di Roma per la rimozione da Report.

Diaco sotto il faro dell’Agcom

Ma TeleMeloni ieri si è trovata ad affrontare anche una nuova puntata della vicenda Pierluigi Diaco–BellaMà. L’Agcom ha avviato un procedimento per verificare se la Rai abbia rispettato il Contratto di servizio nella puntata del 3 novembre su Rai 2.

Quel giorno Diaco aveva incalzato per oltre mezz’ora l’ex sacerdote Alberto Ravagnani, oggi concorrente di Ballando con le stelle, con domande sul suo orientamento sessuale. Il Garante vuole accertare se “la riproposizione di domande sulla sfera intima dell’ospite dopo la sua richiesta di non rispondere” sia stata compatibile con il rispetto della dignità della persona.

E se la Rai abbia preso le “cautele che la trasmissione in diretta richiedeva”. In caso di inadempimento potrebbe diffidare l’azienda e, se non bastasse, multarla fino al 3% del fatturato. Ravagnani aveva parlato di “un attacco violento e scorretto”. Il direttore del Daytime Angelo Mellone si era scusato. La Rai ha già aperto un audit interno sulla gestione del programma.

Il piano di dismissione immobiliare

Terzo fronte, il mattone. Secondo il QN, per gli immobili messi all’asta dalla Rai non sarebbe arrivata nessuna offerta. L’azienda smentisce: la procedura “è tuttora in corso” e alcuni operatori hanno fatto sopralluoghi “e presentato offerte”.

Le Soprintendenze, aggiunge, hanno autorizzato la vendita dei beni vincolati, e su Palazzo Labia a Venezia e il Teatro delle Vittorie a Roma proseguono le verifiche con il ministero della Cultura. Spiegazione che non basta al Pd.

Il deputato Vinicio Peluffo, vicepresidente della commissione di Vigilanza, parla di “clamoroso fallimento” se le notizie fossero confermate. Ricorda che dalle vendite erano attesi “circa 120 milioni di euro di entrate”. E chiede di escludere che il buco diventi “il pretesto per nuove dismissioni, a partire dalle partecipazioni in Rai Way”.

E con la Rai arrabbiano anche Mamuthones

Infine la Sardegna. 177 giorni. Il rapimento di Farouk, la fiction di Carlo Carlei andata in onda martedì su Rai 1, ha fatto insorgere Mamoiada. La Pro Loco del paese nuorese denuncia un “grave e inaccettabile travisamento culturale”. Una scena concordata come gesto di solidarietà dei Mamuthones e Issohadores al padre del bambino sarebbe stata trasformata in post-produzione in una minaccia, con un doppiaggio dall’accento estraneo al paese. “Non è licenza poetica, è un danno inimmaginabile all’immagine di Mamoiada”.

La serie è finanziata anche dalla Regione attraverso la Sardegna Film Commission. Il capogruppo di FdI Paolo Truzzu ha chiesto alla presidente Alessandra Todde di verificare “se ci sono gli estremi per la revoca del finanziamento”. Ugo Cappellacci, di Forza Italia, la revoca la chiede subito.