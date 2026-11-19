Le guerre non ricominciano con una dichiarazione, ma con la paralisi delle trattative diplomatiche e gli scambi di colpi a bassa intensità che continuano a tenere alta la tensione. È proprio quello a cui stiamo assistendo in questi giorni: gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza navale in Medio Oriente, portando a tre i gruppi di portaerei nell’area di responsabilità del Centcom, e negli ultimi giorni hanno colpito diverse postazioni di lancio di missili sull’isola iraniana di Qeshm, nello Stretto di Hormuz. Si è trattato di raid limitati, l’ultimo dei quali è stato rivendicato da Washington come un’azione di autodifesa, in risposta all’attacco iraniano contro un sistema radar statunitense in Bahrein.

Teheran, come al solito, ha risposto con nuovi attacchi contro obiettivi americani in Kuwait e Bahrein: il governo kuwaitiano ha riferito di aver intercettato droni diretti verso la base di Ali Al Salem, mentre Manama ha annunciato di aver respinto altre incursioni. Com’è facilmente intuibile, il peggioramento della crisi coinvolge anche il traffico marittimo: ieri un attacco a una nave in transito nello Stretto di Hormuz ha provocato 11 feriti e un disperso. Questi scambi di colpi tra Iran e Usa rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici del Qatar, ancora impegnato a favorire un accordo tra Washington e Teheran, e rendono più concreta la possibilità di una nuova escalation.

L’escalation tra Stati Uniti e Iran si avvicina

Che la tensione sia alle stelle lo si capisce anche dalla visita in Israele dell’ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom Usa, per incontrare il capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir. Secondo fonti citate dai media israeliani e americani, durante l’incontro si sarebbe discusso degli ultimi sviluppi e della prontezza dei rispettivi eserciti in vista di una possibile ripresa delle operazioni contro l’Iran. Non è noto se siano state prese decisioni operative, ma anche il solo annuncio del confronto allarma Teheran. Il capo della magistratura iraniana, Gholamhossein Mohseni-Eje’i, ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il suo Paese si concluderebbe con “umiliazione e sconfitta” per gli aggressori. Ha inoltre accusato il presidente statunitense Donald Trump di preparare un nuovo attacco e di ricorrere, secondo le sue parole, ad “assassinio e terrorismo”.

Parole durissime, che si sommano agli scontri sul terreno. Teheran, infatti, ha rivendicato attacchi con droni contro installazioni militari statunitensi nella regione mediorientale. Sul bilancio dei raid, però, le versioni divergono: l’Iran ha parlato di militari americani feriti, ma non ci sono conferme indipendenti. Che vi siano stati attacchi è però certo. Il Bahrein ha riferito di aver intercettato diversi missili, senza segnalare vittime o danni. Insomma, la sensazione è che la situazione stia precipitando e che la resa dei conti definitiva, spesso evocata da Trump, possa arrivare da un momento all’altro.

Netanyahu torna a martellare Gaza

Come se non bastasse, a surriscaldare l’area mediorientale ci si mette anche Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano è ancora formalmente in carica, ma si trova in una posizione politica fragile dopo le elezioni di ottobre e rischia di perdere la guida del governo israeliano. In questo clima infuocato, le operazioni militari dell’IDF a Gaza stanno aumentando di numero e intensità. Ieri diversi carri armati israeliani sono avanzati nella parte centrale della Striscia, lungo la strada Salahudeen e a ovest della cosiddetta Linea Gialla, mentre l’esercito ha dichiarato di voler colpire infrastrutture di Hamas. Secondo i soccorritori palestinesi, tre persone sono state uccise in distinti raid aerei.

Gli attacchi sono stati confermati anche dalle autorità israeliane, che hanno dichiarato l’avvio di una nuova offensiva, senza fornire dettagli sul tipo di operazione né sulla sua durata. L’unica certezza è che questi nuovi blitz, i più intensi da diversi mesi a questa parte, rischiano di mettere la parola ‘fine’ alla tregua entrata in vigore nell’ottobre 2025 e che, nei fatti, non ha mai realmente fermato i combattimenti.