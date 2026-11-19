Nel 2025 erano 589 milioni i bambini che vivevano in zone di conflitto. Il rapporto di Save the Children denuncia violenze e aiuti umanitari negati

Quasi un bambino su quattro nel mondo viveva, nel 2025, in una zona di conflitto armato. Sono 589 milioni di minori, il numero più alto mai registrato dall’inizio delle rilevazioni, nel 1990. A metterlo nero su bianco è Save the Children con il nuovo rapporto “Stop the War on Children: Changing the Odds”, basato sui dati del Peace Research Institute Oslo (PRIO). Nel 2015 i bambini che vivevano nella stessa condizione erano 378 milioni: l’aumento supera il 50%. In trent’anni la quota è più che raddoppiata, passando da circa il 10% a metà degli anni Novanta al 23,4% del 2025.

Per il PRIO, sono considerati residenti in una zona di conflitto i bambini che vivono entro 50 chilometri da uno o più episodi di violenza armata.

L’Africa concentra il 44% dei bambini che vivono in zone di conflitto

L’Africa è il continente con il maggior numero di bambini in aree di conflitto: circa 260 milioni, pari al 44% del totale mondiale. Rispetto ai 218 milioni del 2024, l’aumento è di quasi il 20% in un anno. Dal 2010 la quota è più che triplicata: da circa un bambino su otto a due su cinque nel 2025, il livello più alto mai registrato. L’Africa si allinea così al Medio Oriente, dove la stessa proporzione di minori vive in contesti di guerra.

Nelle Americhe la percentuale di bambini che vivono in zone di conflitto è del 24,2%, in Asia del 14,3%. In Europa vive in una zona di conflitto quasi un bambino su nove: il 10,6%.

“Questi dati record ci ricordano con forza che i conflitti stanno devastando la vita quotidiana, l’istruzione, la salute e le prospettive future di centinaia di milioni di bambini”, ha dichiarato Gudrun Østby, ricercatrice del PRIO. “Se non verranno compiuti maggiori sforzi per proteggere i minori nei contesti di guerra, le conseguenze dei conflitti di oggi si protrarranno per decenni”.

Uccisioni, mutilazioni, violenze sessuali: i casi verificati dal 2005

Il rapporto passa in rassegna le gravi violazioni verificate dalle Nazioni Unite tra il 2005 e il 2025: uccisioni e mutilazioni, reclutamento da parte di forze e gruppi armati, violenze sessuali, rapimenti, attacchi contro scuole e ospedali e negazione dell’accesso agli aiuti umanitari. Si tratta solo della punta dell’iceberg, avverte Save the Children: la maggior parte delle violazioni contro i minori non arriva a una verifica ufficiale.

La categoria più numerosa è quella delle uccisioni e mutilazioni, con 171.712 casi verificati dal 2005. Oltre il 70% di questi episodi si concentra nel Territorio Palestinese Occupato, in Afghanistan, Somalia, Siria e Yemen.

Anche la violenza sessuale resta gravemente sottostimata. Nonostante le difficoltà nel denunciare, il rapporto registra 28.909 episodi verificati dall’inizio del monitoraggio. Quasi il 44% del totale, 12.698 casi, riguarda la Repubblica Democratica del Congo, seguita da Somalia e Ciad: insieme, i tre Paesi rappresentano circa il 70% di tutti i casi verificati.

Aiuti negati: da 509 a 8.322 casi in dieci anni

La crescita più allarmante riguarda però la negazione dell’accesso agli aiuti umanitari. I casi verificati sono passati da 509 nel 2015 a 8.322 nel 2025: un aumento di oltre sedici volte in dieci anni. Nel solo 2025 ciò ha significato quasi un episodio verificato ogni ora. Più del 70% dei casi registrati lo scorso anno ha coinvolto bambini palestinesi.

Nel 2025, la negazione degli aiuti ha rappresentato oltre un quinto di tutte le gravi violazioni documentate dalle Nazioni Unite, contro poco più del 2% nel 2015, diventando la seconda violazione più frequente, dopo le uccisioni e le mutilazioni.

Save the Children: “I meccanismi di protezione vicini al collasso”

“Quasi un bambino su quattro nel mondo vive oggi in una zona di conflitto. Cosa può esserci di più importante della sua protezione? Eppure, mentre il numero dei minori esposti alla violenza continua ad aumentare, i meccanismi chiamati a garantirne la sicurezza e i diritti stanno avvicinandosi pericolosamente al punto di collasso”, ha commentato Inger Ashing, direttrice generale di Save the Children International.

La dirigente denuncia la strumentalizzazione degli aiuti umanitari, che vengono attaccati e deliberatamente ostacolati, l’accesso negato alle organizzazioni e i pesanti tagli ai finanziamenti. I bisogni, spiega, crescono più rapidamente della capacità di raggiungere ogni bambino in difficoltà. Intanto le parti in conflitto continuano a ignorare le regole della guerra e le nuove tecnologie militari stanno trasformando il modo in cui si combatte, con rischi ancora maggiori per i bambini.

Le richieste dell’organizzazione sono precise. Save the Children chiede a tutte le parti coinvolte nei conflitti di rispettare il diritto internazionale umanitario, tenendo conto delle vulnerabilità specifiche di bambine, bambini e adolescenti, e di garantire un accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli alle popolazioni civili. Ai governi chiede inoltre di rafforzare gli strumenti di accertamento delle responsabilità per le gravi violazioni e di dare piena attuazione ai trattati e alle dichiarazioni internazionali che tutelano l’infanzia e il diritto all’istruzione nei contesti di guerra. L’organizzazione invita anche ad affrontare le cause profonde dei conflitti e ad assicurare che la voce dei minori sia ascoltata nelle decisioni che riguardano il loro futuro.

La protezione dei bambini, avverte Ashing, non è una responsabilità che ricade solo su chi combatte: “Governi, donatori e aziende che hanno la possibilità di influenzare gli autori delle violazioni devono esercitare tale influenza attraverso pressioni diplomatiche e politiche. Se vogliamo davvero cambiare il destino dei bambini che vivono nelle zone di conflitto, dobbiamo mettere la loro protezione al primo posto e lavorare per la pace che meritano”.