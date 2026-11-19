Roma, 19 nov. (askanews) – Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, e la presidente Daniela Amodei hanno fatto suonare la campana di apertura del Nasdaq, mentre il gigante dell’intelligenza artificiale si preparava ad iniziare le negoziazioni. Anthropic porta al Nasdaq la più grande Ipo di sempre, da 81,3 miliardi di dollari. La società, che ha sviluppato Claude, ha venduto 980 milioni di azioni a 83 dollari l’una, superando il record stabilito da SpaceX a giugno. Prima dell’avvio delle contrattazioni, le indicazioni del Nasdaq davano il titolo a 100 dollari, circa il 20% sopra il prezzo dell’offerta.”Non cederemo né a pressioni commerciali né a pressioni politiche”, ha detto l’amministratore delegato Dario Amodei nel suo intervento sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale. Anthropic si prenderà “tutto il tempo necessario” per assicurarsi che i suoi sistemi di intelligenza artificiale siano sicuri prima di metterli a disposizione.