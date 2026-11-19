Cambia nome, di nuovo, ma il Reddito di cittadinanza ci sarà. Almeno nel programma del campo largo, che nel confronto sul programma di oggi ha chiuso l’accordo sui temi del lavoro e, soprattutto, sul reddito minimo garantito, ovvero una misura contro la povertà che ricalca il Reddito di cittadinanza cancellato dal governo Meloni e rimpiazzato dall’Assegno di inclusione.

Per un’intesa trovata, ce ne sono però due ancora da raggiungere. I nodi da sciogliere sono sempre gli stessi per Pd, M5s, Avs, Italia Viva e +Europa: le armi a Kiev e la patrimoniale. Su entrambi i punti, le delegazioni hanno rinviato a un nuovo confronto nei prossimi giorni, ma è probabile che a decidere siano i leader dei partiti.

Accordo trovato: il reddito minimo garantito entra nel programma del campo largo

In mattinata i lavori sul programma hanno portato a casa un importante risultato, soprattutto per i 5 Stelle che vogliono inserire tra i punti una misura di contrasto alla povertà. Nel programma si chiamerà reddito minimo garantito e rimpiazzerà il Reddito di cittadinanza, dedicando maggiore attenzione alla parte relativa alle politiche attive del lavoro.

Tra i partiti è stata trovata una convergenza di massima anche su altri temi relativi al mondo del lavoro, come la riduzione dell’orario (su cui c’era stata anche una proposta condivisa in Parlamento), la lotta alla precarietà e la responsabilità per l’azienda appaltatrice lungo tutta la filiera, oltre che il già annunciato salario minimo a 10 euro.

Difesa, armi a Kiev e patrimoniale: i nodi ancora da sciogliere

Non si è arrivati a una soluzione sul fronte della difesa e delle armi all’Ucraina. Il Pd ha proposto una mediazione che ricalca la risoluzione comune presentata ad agosto, che punta sulla difesa comune europea e non sul riarmo dei singoli Stati. Non basta, però, ai centristi, mentre i 5 Stelle e Avs esprimono dubbi sul sostegno militare a Kiev: la richiesta è di rendere più esplicito il rifiuto di nuovi invii di armi. Se ne riparlerà sabato, ma è probabile che si rimanderà la decisione ai leader.

Sulla patrimoniale il quadro non è ancora chiaro, anche se si è riparlato delle singole proposte di tasse sui più ricchi, sui titoli finanziari e sulle rendite da speculazioni finanziarie. Sono stati fatti “passi avanti”, fanno sapere fonti vicine al dossier, entrando nei dettagli delle singole misure proposte.

Si parla di un buon clima e di dialogo costruttivo, anche sugli approfondimenti tecnici necessari per queste misure. Non è però stato sciolto il nodo della patrimoniale in senso stretto, per esempio sulle cifre su cui ancora si discute. Il tavolo è riconvocato per domenica, ma si è entrati nel vivo della discussione e ora è necessario chiudere. Perché all’inizio della prossima settimana saranno i leader a doversi confrontare sui nodi rimasti da sciogliere, per poter rispettare la dead line del 30 novembre. Spetterà a loro, in ultima battuta, decidere. Anche sulla patrimoniale.