Dopo il passo falso, il Consiglio dei ministri è costretto a rimediare. Alla fine per la presidenza dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, la scelta del governo è ricaduta su Remo Morzenti Pellegrini, ex rettore dell’Università di Bergamo e vicepresidente della Scuola nazionale dell’Amministrazione. Il Consiglio dei ministri è intervenuto per rimediare al pasticcio, firmato Matteo Salvini, della nomina di Trifone Nuccio Altieri, che si è poi ritirato a causa del rischio di incompatibilità per il ruolo ricoperto nel recente passato all’interno della Lega.

Un caso che ha scottato il governo, tanto che stavolta si è deciso di optare per una figura istituzionale e senza incarichi politici passati. Anche lo stesso Salvini, prima del Cdm, ha garantito che il nome scelto non avrebbe potuto dare adito a dubbi “da parte di nessuno”. Morzenti Pellegrini sostituirà Giuseppe Busia, il cui mandato era scaduto già a settembre, ma un decreto ha poi prorogato il suo mandato per dare il tempo al governo di procedere con la nuova nomina. La proposta sarà messa al vaglio delle commissioni competenti in Parlamento, che dovranno dare un parere obbligatorio.

Chi è Remo Morzenti Pellegrini, scelto dal governo per la presidenza dell’Anac

Morzenti Pellegrini ha 57 anni, è nato a Clusone (provincia di Bergamo) ed è professore ordinario di Diritto amministrativo dell’Università di cui è stato rettore fino al 2021. Ricopre il ruolo di vicepresidente della Scuola nazionale dell’Amministrazione e si occupa soprattutto di diritto amministrativo, con particolare attenzione verso i diritti sociali e il diritto all’istruzione.