Da Caltanissetta a Lampedusa sindaci e assessori lasciano Tajani e Salvini. Chi incassa sta nella stessa coalizione: De Luca e FdI

Gli alleati più voraci di Forza Italia e della Lega siedono nella stessa coalizione, e uno di loro ha appena stretto una collaborazione nazionale con Fratelli d’Italia. Si chiama Cateno De Luca, guida Sud chiama Nord e il 17 novembre, all’Assemblea regionale siciliana, si è preso il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, gli assessori Guido Del Popolo e Calogero Adornetto e i consiglieri Angelo Scalia, Laura Naselli e Giovanna Mulè, tutti in uscita dal partito di Antonio Tajani.

La nota congiunta ha i toni di un atto d’accusa: “Da diversi mesi non riconosciamo più il partito nel quale abbiamo creduto e militato”, scrivono, e rifiutano di “condividere decisioni calate dall’alto”. Il Giornale di Sicilia aggiunge un dettaglio che ritrae da solo la classe dirigente azzurra: Tesauro la tessera di Forza Italia non l’aveva mai avuta.

Quattro giorni prima, a Lampedusa, era toccato a Matteo Salvini. Attilio Lucia, vicesindaco ed ex coordinatore leghista, ha lasciato il partito dopo dieci anni lamentando il distacco della struttura regionale, e il 16 novembre è approdato anche lui da De Luca. Ventiquattr’ore dopo il sindaco Filippo Mannino, che nel 2022 era stato eletto con una lista civica sostenuta dal Carroccio, è entrato a Roma in Fratelli d’Italia. In una settimana la Lega è sparita dalla giunta dell’isola che per anni ha usato come palcoscenico.

Il Sud in fuga da Forza Italia

Il 10 novembre il senatore campano Francesco Silvestro ha lasciato Forza Italia per la Lega, che a Palazzo Madama sale così a 30 senatori, e secondo la ricostruzione di Domani aveva bussato prima alla porta dei meloniani, senza fortuna, mentre lo stesso giornale dà per proiettato verso il Carroccio anche il deputato Pino Bicchielli. Il Foglio racconta che Tajani ha chiesto a Giorgia Meloni di chiudere la porta ai transfughi e che si ragiona di un comitato di guida con Paolo Zangrillo e Roberto Occhiuto. Un commissariamento, insomma.

La crisi di leadership del resto ha date precise. A marzo, dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, 14 senatori azzurri su 20 hanno firmato per sostituire il capogruppo Maurizio Gasparri, rimpiazzato da Stefania Craxi. Il 10 aprile Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno convocato Tajani nella sede milanese di Mediaset per più di tre ore sul rinnovamento; tre giorni dopo Paolo Barelli lasciava la guida dei deputati a Enrico Costa con una frase rivolta proprio ai finanziatori del partito: «Normalmente i partiti si guidano dall’interno». E a giugno Attilio Pierro e Davide Bergamini, accolti a gennaio e strappati alla Lega, sono passati a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, con Pierro che spiegava di aver dovuto scegliere “tra la comodità e la coerenza”.

Salvini vince il congresso e perde i pezzi

Nel Carroccio invece la fila degli addii si è aperta il 3 febbraio con l’uscita del vicesegretario Vannacci, seguito a maggio da Laura Ravetto. Il 25 ottobre Salvini si è fatto rieleggere al congresso straordinario di Milano con 465 voti contro i 146 di Massimo Garavaglia, ha ribattezzato il partito Lega Italia Federale e il giorno dopo ha perso la deputata Simonetta Matone, passata a Forza Italia perché “contraria a derive sovraniste e a prese di posizione estreme e irrealizzabili”. I due partiti si scambiano parlamentari come figurine mentre i voti prendono altre strade: nel sondaggio Swg per il Tg La7 del 9 novembre Forza Italia valeva il 7,3 per cento e la Lega il 5,7, e una settimana dopo, quando Swg ha aggiornato i numeri, Futuro Nazionale era di nuovo davanti al Carroccio.

Chi incassa però è sempre lo stesso. De Luca, alleato nazionale di Fratelli d’Italia e oppositore in Sicilia del governatore forzista Renato Schifani, punta alla Regione nel 2027 e intanto raccoglie gli amministratori dei soci di minoranza della premier. Tajani chiede a Meloni di non aprire la porta di casa, mentre l’alleato siciliano di lei gli svuota le stanze dal retro.