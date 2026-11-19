Un fascicolo aperto per verificare la possibile violazione della Legge Scelba, la norma che punisce la riorganizzazione del disciolto partito fascista. È quello aperto dalla Procura di Roma a seguito dell’esposto presentato dal Sindacato dei Militari il 28 agosto scorso contro Futuro Nazionale, il movimento del generale Roberto Vannacci. Per ora, secondo Repubblica il fascicolo è iscritto a modello 45, il registro degli atti che non costituiscono notizia di reato: non ci sono indagati né ipotesi di reato. Le carte sono finite sul tavolo della pm Simona Marazza, magistrata dell’antiterrorismo con un lungo passato alla Direzione distrettuale antimafia.

A firmare l’esposto era stata l’associazione guidata da Luca Marco Comellini e l’avvocato Massimiliano Strampelli, docente di Diritto militare alla università Link. Non sostengono che Futuro Nazionale sia una copia del Partito nazionale fascista, chiedono però di verificare se ne riproponga “il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta”.

Sotto la lente dei pm il programma di Futuro Nazionale

Sotto la lente sono finiti il programma, le dichiarazioni pubbliche e i social. Ci sono i principi “non negoziabili” su famiglia naturale, identità cristiana e vita. Ci sono le immagini generate con l’intelligenza artificiale in cui avversari politici, ridotti a schiavi, vengono dati in pasto alle fiere sotto lo sguardo di un Vannacci in uniforme da alto ufficiale romano.

E c’è il piano di “Remigrazione”, 22 misure che arrivano a prevedere il rientro nei Paesi d’origine anche di stranieri regolari. Per i denuncianti rischia di contrastare con il divieto di espulsioni collettive previsto dalla Cedu. L’esposto chiede anche il sequestro del sito con il programma.

Al lavoro anche la giustizia militare

Un secondo fronte è aperto davanti alla giustizia militare. Da settembre il procuratore militare di Roma Marco De Paolis svolge accertamenti preliminari sulla presenza di militari in servizio nei comitati del movimento.

Ma i vannacciani si professano tranquilli

La replica è affidata all’avvocato Giorgio Carta, penalista di fiducia di Futuro Nazionale. “Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella magistratura”, premette. Poi usa il modello 45 come scudo: “È ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti”.

Il movimento, dice, “svolge la propria attività politica nel rispetto della Costituzione”. E respinge “ogni eventuale ambizione di voler ricostituire il ‘disciolto partito fascista’, disciolto, appunto, più di 80 anni or sono”.

Quanto al denunciante, ricorda che ha già presentato altri esposti contro Vannacci, tutti “puntualmente archiviati”. E sul fascicolo militare: “Né il generale Vannacci né Futuro Nazionale risultano coinvolti”.