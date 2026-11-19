“Il disagio rimane”. Il giorno dopo la defenestrazione di Massimiliano Romeo da capogruppo della Lega al Senato, Attilio Fontana non fa nulla per nasconderlo. “Ritengo che sia stato un errore e un’offesa a chi ha voluto portare un proprio pensiero all’interno del movimento”, dice il presidente della Lombardia a margine di un evento a Milano. Una “ferita”, aggiunge, per “quella parte che ha cercato di apportare un contributo costruttivo”.

Fuori Romeo, dentro Dreosto

I numeri dello strappo sono quelli dell’assemblea dei senatori di martedì sera: 22 voti per la sfiducia, 5 contrari. Al posto di Romeo, segretario della Lega lombarda, è stato eletto Marco Dreosto, segretario del partito in Friuli Venezia Giulia, di stretta osservanza salviniana.

Romeo ha preso atto: “Ho solo cercato di fare il bene della Lega portando avanti le istanze dei territori e dei militanti”. Matteo Salvini all’assemblea non c’era. Già il 7 novembre, tra gli stand dell’Eicma, aveva liquidato la questione così: “La maggioranza dei senatori mi sembra abbia un’idea chiara. Ma chiedete a loro”.

Ieri ha ripetuto lo schema: “Ero a casa che spulciavo centinaia di emendamenti, i colleghi senatori hanno fatto una scelta. Posso solo ringraziare il senatore Romeo per quello che ha fatto e fare gli auguri al senatore Dreosto”.

L’affondo di Fontana

Fontana non ci sta. Romeo, sostiene, “non ha fatto altro che esplicitare pubblicamente il disagio di gran parte della militanza” e “non ha mai travalicato”. Poi la stoccata ai colleghi di Palazzo Madama: “Non ho compreso questa decisione dei senatori, alcuni arrivati poco prima, per cui non credo molto a conoscenza delle dinamiche della Lega”.

Dreosto dice di conoscerlo “solo superficialmente”, e precisa che il problema non è il nome: “Si è cercato di penalizzare chi ha espresso delle idee, delle proposte, dei sentimenti che provenivano dalla base del partito”. Se ha sentito Salvini? “No, assolutamente”.

Uno scontro che viene da lontano

Lo scontro viene da lontano. In estate i cosiddetti nordisti, Romeo e Fontana in testa, avevano chiesto una Lega federale divisa tra Nord, Centro e Sud e una guida più collegiale. Salvini aveva risposto convocando a sorpresa un congresso straordinario per il 25 ottobre, dove è stato riconfermato.

Contro di lui si era candidato il senatore Massimo Garavaglia, che ha preso il 24% dei voti. Romeo e Fontana non si erano candidati. Dopo il congresso provinciale di Varese dell’8 novembre, l’unico non congelato, Fontana e il segretario provinciale Andrea Cassani avevano chiesto di non sfiduciare il capogruppo. Appello caduto nel vuoto.

“Trovare uno sfogo al disagio”

Ora il governatore guarda avanti. “Resta in piedi l’idea di trovare uno sfogo per questo malumore, che si è anche evidenziato nel congresso di Varese”, dice, senza escludere la nascita di un’associazione del Nord. A Varese, sostiene, è emersa “in maniera chiara questa parte maggioritaria che vorrebbe dare una sterzata all’impostazione del nostro partito”.

Garavaglia: “Sfiducia ignobile e stupida”

Più duro ancora Garavaglia. “Da un punto di vista umano, la sfiducia di Romeo è una vicenda direi ignobile. Dal lato politico è un’enorme stupidaggine che spacca il gruppo, adesso vedremo cosa resta dei cocci”. Poi parla del suo ingresso nella nuova segreteria politica voluta da Salvini: “Dopo quello che aveva detto Salvini da Vespa non ho più avuto particolari dettagli. Mi sembra una cosa che va su un binario morto, ne prendo atto”.

E Durigon difende il capo

A difendere l’operazione ci pensa Claudio Durigon: “Non è un’epurazione”. Era “terminata un po’ di fiducia dentro il gruppo parlamentare”, spiega, e il gruppo ha deciso di cambiare “dopo mesi di incomprensioni”. Cita anche il precedente degli alleati: “Anche altri, come Forza Italia, hanno cambiato il capogruppo”.

Dal canto suo Romeo, assicura, “sarà uno dei punti fermi della Lega”. Intanto però, dalla guida del gruppo, è stato cacciato.