Piccole oscillazioni che non cambiano, però, gli equilibri generali. Questa può essere la sintesi della Supermedia YouTrend per Agi, che raccoglie i sondaggi delle ultime due settimane. Guardando ai numeri, si vede che chi era cresciuto nelle scorse settimane si trova ora a perdere più consensi, come avviene nel caso di Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale. Va però sottolineato che la flessione pentastellata è molto inferiore alla crescita registrata in precedenza.

Al di là delle piccole variazioni, comunque, il quadro non cambia. Come dimostra soprattutto il dato sulle coalizioni, che conferma il vantaggio del campo largo sul centrodestra: il fronte progressista, nonostante le divisioni emerse negli ultimi giorni ai tavoli sul programma, mantiene poco più di due punti di vantaggio sulla coalizione guidata da Giorgia Meloni.

Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia resta in testa davanti al Pd

In testa poco cambia, con Fratelli d’Italia primo partito al 27,8%, con un minimo calo di un decimo di punto. Risale il Pd, che guadagna lo 0,3% e si attesta così al 20,5%, comunque ben lontano dal partito di Meloni. I tre decimi guadagnati dal Pd li perde invece il Movimento 5 Stelle, che resta comunque su un buon livello, al 12,8% dei consensi.

Cresce leggermente Forza Italia, con un decimo di punto guadagnato e un dato al 7,1%. In netto calo è invece Futuro Nazionale: perde quattro decimi di punto e si ferma al 6,5%. Ora vede avvicinarsi anche Verdi e Sinistra, in lieve discesa al 6,1%. Avs perde un decimo di punto così come la Lega, ora al 5,6%. Più indietro è stabile Azione al 3,2%, sale Italia Viva al 2,4% e cede lo 0,3% +Europa all’1,2%. Nel centrodestra da segnalare che Noi Moderati e Sud chiama Nord sono appaiati all’1%.

Il campo largo mantiene il vantaggio sul centrodestra

Poche le novità anche sul fronte delle coalizioni: il campo largo resta avanti di oltre due punti sul centrodestra. Il fronte progressista perde complessivamente lo 0,3% ma resta comunque al 44,7%. Questo vuol dire che ha oltre due punti in più del centrodestra, stabile al 42,5%. Terzo posto, tra le coalizioni, per Futuro Nazionale al 6,5%, seguito dal Centro al 3,2%.