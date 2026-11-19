Un divieto ignorato, una Valutazione ambientale strategica (Vas) carente e non adeguata, 27 indagati. È il bilancio dell’avviso di conclusione delle indagini firmato il 18 novembre dai pm Marina Petruzzella, Mauro Clerici e Paolo Filippini che ricostruisce la genesi del complesso immobiliare Syre, a due passi da San Siro. E finisce per parlare anche del vecchio e nuovo stadio.

Contestato a tutti il reato di lottizzazione abusiva

L’area è quella delle ex scuderie del Trotto, in via dei Rospigliosi 43. Oggi lì svetta Syre: una torre di 23 piani alta 81,55 metri, un edificio di 7 piani e due corpi di edilizia sociale da 7 e 10 piani, per 22.536 mq di superficie e circa 900 abitanti teorici.

La procura contesta il reato di lottizzazione abusiva, “tutt’ora in corso”, comincia per i pm nel 2019, con lo spezzatino della proprietà Snaitech: il 21 aprile 2020 Prelios Sgr, per il fondo Invictus, compra i 18.323 mq di via Rospigliosi 43 per 18,8 milioni e, lo stesso giorno, il resto dell’ex Trotto per 35,46 milioni. Il 28 aprile rivende l’area di via Rospigliosi ad Axa per 25 milioni: 6,2 milioni in più in una settimana.

Indagati notai, manager, membri della commissione paesaggio e dirigenti di palazzo Marino

Tra gli indagati compaiono i notai che hanno rogato quelle compravendite, i manager di Snaitech, Prelios e Axa, i progettisti, l’ex commissione paesaggio guidata da Marco Prusicki (che sulle Park Tower disse: “È una roba che grida vendetta! Abbiamo distorto la norma in maniera che un intervento di questa dimensione possa essere un intervento di ristrutturazione con Scia e atto d’obbligo…”) e una fila di dirigenti di Palazzo Marino, da Giovanni Oggioni a Franco Zinna. In 19 rispondono anche dell’abuso edilizio.

Divieto di costruire e oneri non incassati

Il primo punto è un divieto a costruire. Il lotto ricade negli “ambiti di rilevanza paesistica” dell’articolo 26 del Piano territoriale provinciale, che il Comune aveva recepito nel Pgt e che vieta nuovi insediamenti isolati o distaccati dai nuclei esistenti.

Per i pm la norma consente di completare l’esistente, non di raderlo al suolo e sostituirlo con “volumi abnormi”. Invece al posto delle scuderie è arrivata una torre di 23 piani, e la commissione paesaggio ha dato parere favorevole senza mai citare negli atti l’articolo 26. Cioè quello che avrebbe per la procura fermato la costruzione.

Poi ci sono i conti. Per un insediamento di quelle dimensioni la legge chiedeva 16.226 mq di aree pubbliche: la convenzione, firmata il 28 febbraio 2023 da due dirigenti senza passare né dalla Giunta né dal Consiglio, ne prevedeva solo 7.768. Altri 7.236 metri sono stati monetizzati a 306,29 euro al metro, circa 2,2 milioni in tutto, su un terreno che Axa aveva appena pagato 1.364 euro al metro…

La Vas coi paraocchi

Il secondo punto è la Vas, ed è quello che pesa di più. Sull’area dell’ex ippodromo il Comune ha approvato un piano attuativo, il PA7, e lo ha sottoposto a Vas. Ma, scrivono i pm, il rapporto ambientale “dichiara l’assenza di impatti cumulativi senza averli valutati”. La colonna “cumuli tra progetti” è vuota, il traffico non è nemmeno un capitolo. Eppure accanto la torre era già in cantiere e il documento stesso citava il progetto del nuovo stadio “in corso di negoziazione”.

Per l’accusa il piano andava fatto prima di vendere i terreni, su tutta la zona e con un’unica Vas. Invece si è proceduto a pezzi: le scuderie con un permesso diretto, il Trotto con una valutazione tutta sua. Un’area guardata “come se fosse un sistema chiuso”, con il cumulo considerato irrilevante “perché la decisione è già stata presa”. Lo stesso procedimento che palazzo Marino insiste per utilizzare con San Siro.

I lati comuni con la Vas di San Siro: stesso dirigente e niente

art. 26

Il 23 marzo 2026 è stata avviata la Vas del piano attuativo della Grande funzione urbana di San Siro: 280.916 mq divisi in due stralci, un impianto fino a 71.500 posti e circa 98mila mq di nuove costruzioni. La determina porta la firma di Marco Porta, lo stesso dirigente oggi indagato come autorità procedente della Vas del Trotto.

E anche per San Siro nel testo non c’è traccia né dell’articolo 26 del Piano provinciale, né dell’articolo 52 del Piano metropolitano, che lo ha sostituito. Se l’area dello stadio ricada in quegli ambiti, l’atto della Procura non lo dice, e andrà verificato.

Il ragionamento dei pm sul cumulo invece vale a prescindere: il nuovo stadio nasce a poche centinaia di metri da una torre già costruita e da un piano attuativo già convenzionato.

Lo stesso dubbio lo aveva sollevato il Consiglio comunale il 9 novembre, quando ha votato un Odg che impegna sindaco e Giunta a sospendere la Vas, ad attivare una Valutazione di impatto sanitario (Vis) su San Siro, prima dell’approvazione del piano e a rifare il rapporto ambientale su un progetto unitario, non più diviso in due stralci, considerando gli effetti cumulativi. In sostanza le stesse obiezioni che i pm muovono al Trotto.

La risposta di Giuseppe Sala era arrivata in due tempi. Prima a voce: “Rispetto l’opinione del Consiglio comunale”, ma “non intendo avere ripensamenti”. Poi per lettera: una Vis autonoma dentro la Vas è “non praticabile”, la valutazione sanitaria si farà dentro la Via, la valutazione d’impatto ambientale sul progetto, e ai club è stata chiesta una relazione anticipata. La Vas va avanti con il suo calendario: le osservazioni si sono chiuse il 15 novembre.

Tre giorni dopo la Procura ha spiegato perché, a pochi metri di distanza, una Vas fatta a pezzi può diventare un reato.