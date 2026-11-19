Domani sarà un venerdì nero. Come annunciato con largo anticipo, la Cgil torna in piazza per lo sciopero generale contro la manovra economica del governo Meloni, che, secondo il sindacato, “accelera il declino e l’impoverimento del Paese”. La protesta, che durerà per l’intera giornata lavorativa, è stata proclamata per rivendicare “un lavoro sicuro, dignitoso e non precario; stipendi e pensioni più alti; un fisco giusto e progressivo; lo stop all’inflazione e al carovita; una sanità pubblica e il diritto allo studio; l’accesso alla casa e per dire sì alla pace e no al riarmo”.

L’astensione dal lavoro, accompagnata dallo slogan “Il futuro è adesso”, interesserà i settori pubblici e privati, con alcune esclusioni. Sono quindi possibili disagi per chi si sposta con autobus, metropolitane e tram. La protesta riguarda anche il settore marittimo, i taxi, il trasporto merci, la logistica e il personale addetto alla viabilità di Autostrade e Anas. Nei trasporti sono previste fasce di garanzia nel rispetto delle disposizioni della normativa sui servizi pubblici essenziali.

A Roma i servizi saranno garantiti dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Non tutte le aziende di trasporto locale aderiranno alla protesta. Tra queste figurano Atm Milano, Atvo Venezia, Anm Napoli e Amtab Bari. Lo sciopero proclamato dalla Cgil non coinvolge invece il trasporto aereo e ferroviario. Per chi viaggia in treno, tuttavia, non è escluso il rischio di cancellazioni e ritardi a causa di una distinta agitazione sindacale.

Sciopero generale della Cgil contro la manovra. Domani sarà un venerdì nero per i trasporti, con bus e metro a rischio

Dalle 21 di venerdì 20 novembre alle 20 di sabato 21 è prevista un’altra agitazione di Sgb e Cub Trasporti. Saranno circa 100 le piazze in cui si svolgeranno iniziative a sostegno dello sciopero, tra appuntamenti regionali e territoriali, cortei e presidi, anche con la partecipazione degli studenti. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà a Roma per partecipare al corteo che partirà alle 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II per dirigersi verso via dei Fori Imperiali, dove terrà il comizio conclusivo.

Cisl e Uil non aderiscono allo sciopero, ma questo, secondo Landini, “non è un elemento oggi di divisione tra organizzazioni sindacali”. Gli altri sindacati, ha spiegato, “hanno deciso altre forme di mobilitazione” e “i loro commenti sulla manovra non sono teneri”. Il segretario ha poi aggiunto: “Noi non scioperiamo contro altre organizzazioni, scioperiamo per portare a casa risultati per i lavoratori, per i pensionati e per i giovani che ci stanno chiedendo un futuro diverso”.

Landini ha ribadito la necessità di un cambiamento nelle politiche economiche, sottolineando l’importanza di aumentare i salari, investire sulla scuola e sulla sanità pubblica, mettere in campo politiche industriali e realizzare una vera riforma fiscale. Il segretario della Cgil ha inoltre criticato l’aumento della spesa militare, affermando: “L’unica vera spesa pubblica consistente che questo Governo fa è l’aumento della spesa per le armi. Noi non siamo d’accordo”.

Sulle polemiche per l’ennesimo sciopero di venerdì, Landini ha replicato definendole “una sciocchezza, propaganda becera”. Come di consueto, i segretari confederali concluderanno le manifestazioni in varie città: Daniela Barbaresi a Perugia, Michele De Palma a Bologna, Christian Ferrari a Cagliari, Stefania Filetti a Genova, Maria Grazia Gabrielli a Milano, Pino Gesmundo a Firenze, Lara Ghiglione a Treviso, Luigi Giove a Torino e Serena Sorrentino a Palermo.