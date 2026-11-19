Da un lato, i 26 gradi in Sicilia; dall’altro, le nuove nevicate abbondanti tra il Monte Bianco e il Cervino. Oggi, giovedì 19 novembre, una perturbazione atlantica attraversa l’Italia, portando piogge localmente abbondanti al Centro-Nord e sul versante tirrenico, accompagnate da forti venti di Libeccio e mareggiate sulle coste esposte. Il passaggio sarà veloce ma intenso, concentrato nella prima parte della giornata. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, spiega che tra venerdì e sabato arriverà una fase più asciutta, prima di un nuovo peggioramento domenica. Le temperature, intanto, restano sopra le medie del periodo.

Oggi, giovedì 19 novembre, piogge intense al mattino e schiarite dal pomeriggio

La mattinata sarà la fase più perturbata. Su Liguria di Levante, Alta Toscana, Umbria, Lazio e Alta Campania sono attese precipitazioni diffuse tra 20 e 35 millimetri in 24 ore, con picchi di 45-60 mm sui rilievi apuani e appenninici. Pioverà anche sulla Pianura Padana, dove sono attesi 10-20 mm di precipitazioni in 24 ore, con i fenomeni in rapido spostamento verso il Nord-Est.

Dal pomeriggio il tempo migliorerà rapidamente al Nord-Ovest, sulla Val Padana e in Toscana. Sull’Appennino centro-meridionale e sul basso Tirreno, invece, persisteranno precipitazioni con accumuli di 10-20 mm in 24 ore.

Giornata mite: massime di 12-15°C al Nord, 16-20°C al Centro e 20-23°C al Sud, con picchi di 25-26°C in Sicilia. Le minime saranno di 6-10°C al Nord e 9-13°C nelle zone interne del Centro, mentre lungo i litorali tirrenici, al Sud e sulle Isole Maggiori si partirà da 14-18°C, con punte di 18-19°C sulle coste meridionali.

Libeccio di burrasca e mareggiate: onde fino a 4 metri

Il Libeccio soffierà con raffiche di burrasca tra 65 e 85 km/h. I mari occidentali diventeranno agitati, con onde di 2,5-4 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas. Sono attese mareggiate sulla Liguria di Levante, sulla Toscana e sulla Sardegna occidentale, mentre gli altri bacini saranno molto mossi, con onde di 1,5-2,5 metri.

Neve tra Monte Bianco e Cervino: accumuli oltre 150 cm dall’inizio della settimana

Tra il Monte Bianco e il Cervino giovedì cadrà neve abbondante oltre i 1800-2000 metri, con altri 25-40 centimetri. Venerdì sono attesi altri 35-45 centimetri di neve oltre i 1800-2000 metri, con accumuli fino a 50 centimetri sopra i 2500 metri. Il totale dall’inizio della settimana supererà così i 150 centimetri.

Sugli Appennini, invece, giovedì pioverà anche sulle vette e venerdì la neve sarà assente.

Venerdì 20 novembre: ampie schiarite, qualche piovasco sul basso Tirreno

Venerdì arriveranno ampie schiarite su gran parte del Paese. Residui piovaschi, con accumuli di 5-15 mm in 24 ore, bagneranno il basso Tirreno, mentre le precipitazioni resteranno attive sulla Valle d’Aosta occidentale e sui rilievi alpini di confine, dove proseguirà la nevicata.

Soffieranno ancora venti sostenuti di Libeccio e Ponente, con raffiche di 45-60 km/h. I mari saranno molto mossi a ponente, con onde di 1,5-2,5 metri, e mossi sugli altri bacini, con onde di 1-1,25 metri.

Le minime saranno di 4-8°C al Nord, 7-11°C nelle zone interne del Centro e 12-17°C lungo le coste, al Sud e sulle Isole Maggiori. Le massime raggiungeranno invece 11-15°C al Nord, 15-18°C al Centro e 18-23°C al Sud e sulle Isole.

Sabato 21 novembre: sole quasi ovunque, venti in attenuazione

Sabato proseguirà la fase soleggiata e asciutta su quasi tutto il territorio. Qualche piovasco isolato, con accumuli di 5-10 mm in 24 ore, potrà interessare la Valle d’Aosta e la Campania. Sui rilievi valdostani di confine, oltre i 1800-2000 metri, sono attese deboli spruzzate di neve.

I venti occidentali si attenueranno fino a 30-40 km/h. I mari resteranno molto mossi a ponente, con onde di 1,5-2 metri in scaduta, mentre saranno poco mossi o mossi altrove, con onde di 0,5-1,25 metri.

Le minime saranno di 3-7°C al Nord, 5-9°C nelle aree interne del Centro e 11-15°C sui litorali, al Sud e sulle Isole Maggiori. Le massime raggiungeranno 12-16°C al Nord, 16-19°C al Centro e 18-21°C al Sud e sulle Isole.

Domenica 22 novembre: nuova perturbazione, neve a quote più basse

Domenica una nuova perturbazione atlantica riporterà condizioni instabili, a tratti perturbate. Sono previste piogge diffuse, con accumuli di 15-30 mm, al Centro-Nord, in Sardegna e lungo la fascia tirrenica fino alla Campania. Sul versante adriatico, invece, la nuvolosità sarà più irregolare.

Tornerà la neve sulle Alpi, stavolta a quote più basse, intorno ai 1500-1600 metri, con accumuli di 15-25 centimetri. Le nevicate interesseranno anche l’Appennino settentrionale oltre i 1700-1900 metri, con 5-10 centimetri di accumulo.

Il Libeccio rinforzerà nuovamente, con raffiche di 45-60 km/h. I mari saranno molto mossi a ponente, con onde di 1,5-2,5 metri, e mossi altrove, con onde di 1-1,25 metri.

Le temperature subiranno un lieve calo: le massime saranno di 10-14°C al Nord, 14-17°C al Centro e 17-20°C al Sud e sulle Isole. Le minime si attesteranno invece tra 3 e 7°C al Nord, 6-10°C nelle zone interne del Centro e 11-14°C lungo le coste, al Sud e sulle Isole Maggiori.

L’evoluzione per l’inizio della prossima settimana resta invece molto incerta, con una circolazione atlantica ancora dinamica.

Allerte meteo: i bollettini della Protezione Civile

Per valutare le criticità idrogeologiche e idrauliche, così come quelle legate alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, occorre consultare i bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.