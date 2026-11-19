Sul decreto Scuola, l’unità del centrodestra vacilla. Al Senato, chiamato a esaminare il provvedimento con tempi molto contingentati, vista la scadenza prevista per il 29 novembre e il successivo passaggio alla Camera, sull’emendamento di Fratelli d’Italia che prevedeva l’obbligo di vendita a metà prezzo dei libri scolastici in versione digitale, meglio noti come ebook, la maggioranza è andata sotto.

A quanto si apprende, in commissione Bilancio di Palazzo Madama, l’emendamento è stato bocciato con 12 no e 11 sì. A votare contro il provvedimento sono state le opposizioni compatte e anche Forza Italia, che nei giorni scorsi si era detta contraria alla misura. In Aula sono intervenuti i capigruppo delle opposizioni con parole durissime per criticare il provvedimento e mettere in luce le evidenti difficoltà della maggioranza.

“Ritirate questa porcheria di decreto”, ha detto Luca Pirondini del M5S, discutendo con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Dello stesso parere il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, che, rivolgendosi al presidente Ignazio La Russa, ha tuonato: “Il governo e la maggioranza vanno sotto in commissione Bilancio sull’emendamento Bucalo”. Il dem ha poi rincarato la dose, chiedendo a La Russa se si possa andare avanti sull’esame del provvedimento.

Dura anche la posizione di Peppe De Cristofaro di Alleanza Verdi e Sinistra, secondo cui “interrompete i lavori di questo Parlamento, che non è nelle condizioni di legiferare”.

Maggioranza in tilt sul decreto Scuola

Davanti a questa battuta d’arresto, tra i banchi della maggioranza è forte lo sgomento. “Abbiamo discusso nel merito dell’emendamento, cosa che non doveva succedere in commissione, perché la Bilancio è chiamata ad esprimersi sui profili finanziari”, ha provato a minimizzare il senatore di FdI, Guido Quintino Liris. Lo stesso, però, fa notare che “noi abbiamo seguito la linea del governo, mentre c’è stato il parere contrario della minoranza più Forza Italia. L’emendamento adesso andrà in Aula col parere contrario sul profilo finanziario e non sul merito del confronto”.

Ben diversa la posizione di Forza Italia, con il deputato Alessandro Cattaneo che, ospite a “Patù – La passione delle idee” su Rai 2, ha spiegato: “Sull’emendamento che punta ad accelerare sul digitale noi diciamo no”. “Se vogliamo aiutare le famiglie, la strada è un’altra: Forza Italia ha già avanzato una proposta per garantire i libri gratuitamente alle famiglie e per consentirne l’acquisto anche attraverso strumenti di welfare aziendale e fringe benefit, soprattutto a sostegno dei nuclei più fragili. Un’apertura indiscriminata sul digitale rischia invece di mettere in discussione la tutela del diritto d’autore, che rappresenta un valore da difendere anche a livello europeo”, ha spiegato il forzista.

“Abbiamo già conosciuto in passato fenomeni analoghi con la riproduzione illegale dei libri o dei contenuti musicali: la tecnologia cambia, ma il principio resta lo stesso. Innovazione sì, ma senza penalizzare autori, editori e il valore del lavoro creativo”, è la conclusione di Cattaneo.

Alla fine l’emendamento passa

Malgrado la battuta d’arresto, il provvedimento è successivamente approdaot nell’Aula del Senato dov’è stato approvato, con 84 voti a favore e 76 contrari, malgrado gli azzurri abbiano votato nuovamente contro.

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