È morto Corrado Augias all'età di 91 anni. Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, ha segnato la cultura italiana con i suoi libri e programmi

L’Italia piange la scomparsa di Corrado Augias. Scrittore, giornalista, conduttore televisivo, drammaturgo e politico, Augias è morto oggi, all’età di 91 anni, dopo essersi distinto come uno degli intellettuali e divulgatori più autorevoli del panorama culturale italiano.

Corrado Augias nacque a Roma il 26 gennaio 1935, figlio di Carlo, ufficiale della Regia Aeronautica che prestò servizio in Libia, e di una donna la cui madre era ebrea e si era convertita al cattolicesimo. Sin da giovane, Augias dimostrò interesse per la scrittura e il teatro. Come ricorda l’Ansa, “negli anni Sessanta ha partecipato al movimento dell’avanguardia teatrale romana, ha collaborato con il Teatro dei 101 e scritto opere rappresentate anche da Gigi Proietti come ‘Direzione Memorie'”. Il suo percorso, dall’infanzia trascorsa in Libia al seguito del padre, al ritorno a Roma, fino alla formazione e alle esperienze professionali, è ricostruito in uno dei libri più personali di Augias, “La vita s’impara” (Einaudi, 2024).

Nel corso della sua vita, si è sempre dichiarato ateo e si è battuto a favore della legalizzazione dell’eutanasia. Un percorso che lo ha portato a condividere le battaglie dell’Associazione Luca Coscioni e dei Radicali Italiani, ma che non gli ha impedito di sviluppare un grande interesse per la storia delle religioni, come testimoniano tanti suoi titoli dedicati a questo argomento, tra i quali “Inchiesta su Gesù” del 2006, con Mauro Pesce, “Disputa su Dio e dintorni” (2009), con Vito Mancuso, e “I segreti del Vaticano” (2010).

Per vent’anni, dal 2001 al 2021, si è occupato della rubrica delle lettere inviate dai lettori a la Repubblica, rispondendo a quasi seimila lettere. Una selezione è stata raccolta in un libro, uscito in edicola nel 2021.

Ha lavorato anche per L’Espresso, Panorama e a lungo in Rai, svolgendo incarichi di corrispondente da Parigi e New York. È diventato popolare con i programmi che ha ideato e condotto in televisione, tra cui i grandi successi Rai “Telefono giallo”, dal 1987 al 1992, dedicato a casi di cronaca nera e vicende giudiziarie irrisolte, e “Babele”, programma culturale avviato nel 1990 e interamente dedicato ai libri e agli scrittori.

Nel 1994 ha lasciato la Rai per Telemontecarlo, dove tra i programmi di punta che ha condotto c’è il talk show di approfondimento politico e di attualità “Domino”. Dopo l’esperienza parlamentare europea, durata dal 1994 al 1999, è tornato in Rai con diversi programmi culturali, prima di approdare su La7 nel 2023, dove ha ideato e condotto “La torre di Babele”.