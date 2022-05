Corrado Augias oggi: età, biografia, dove vive, malattia, libri, religione, vita privata, moglie e figli

Chi è Corrado Augias, il noto giornalista ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 5 maggio?

Corrado Augias oggi: età, biografia, dove vive, libri e religione

Corrado Augias è nato il 26 gennaio 1935 a Roma in una famiglia originaria della francese Tolone. Il padre era un ufficiale dell’Aeronautica mentre la madre era ebrea. Il giornalista, in materia di religione, si è sempre dichiarato ateo.

La brillante carriera nel campo del giornalismo ha portato Augias a condurre numerosi programmi televisivi durante i quali conduceva interviste, approfondimenti culturali, politici e sociologici.

Negli anni ’60, ha partecipato al movimento dell’avanguardia teatrale romana con il Teatro del 101, diretto da Antonio Calenda. In pochi anni, poi, è stato scelto come funzionario di rete della Rai.

Iscritto all’Ordine dei giornalisti dal 1° aprile 1969 come giornalista professionista, è stato corrispondente da Parigi e da New York per settimanali come Panorama e l’Espresso. Dal 1976, è stato inviato di Repubblica negli Stati Uniti d’America.

Il giornalista ha anche condotto programmi di divulgazione culturale come Telefono giallo tra il 1987 e il 1992 o Babele, un format dedicato ai suoi libri.

Tra i tanti saggi e libri scritti da Augias, possono essere citati I segreti di Londra del 2003, I segreti di Roma del 2005 e I segreti di Istanbul del 2016.

Vita privata, malattia, moglie e figli

Nel corso della sua carriera di giornalista, Corrado Augias ha vissuto anche una parentesi legata alla politica. È stato, infatti, eletto deputato alle elezioni europee del 1994 come indipendente nelle liste del Partito Democratico della Sinistra dell’Italia meridionale con 168.735 preferenze.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è noto che sia sposato con Daniela Pasti, figlia del generale Nino Pasti. La coppia ha avuto una figlia, Natalia, che attualmente svolge la professione di giornalista lavorando per la Rai.