Negli ultimi giorni l’Europa ha dovuto fare i conti con false minacce di bomba rivolte a diversi voli e attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione dei supermercati. Ora un nuovo episodio riguarda la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen. Secondo quanto rivela Politico, nelle ultime ore è emerso un attacco informatico di vasta portata che ha colpito l’istituzione europea. L’incidente potrebbe aver compromesso ingenti quantità di dati personali, avrebbe impedito ad alcuni dipendenti di registrare le presenze e richiedere ferie e avrebbe spinto i più alti funzionari a discutere della crisi durante la riunione settimanale di ieri.

“La Commissione ritiene di aver contenuto gran parte dell’attacco, ma l’entità complessiva dei danni non è ancora chiara”, ha dichiarato a Politico un funzionario dell’Ue, rimasto anonimo per la delicatezza della vicenda. “I sistemi potrebbero tornare operativi. Per avere risposte, però, servirà più tempo”, ha aggiunto il funzionario. “La Commissione europea ha adottato le misure necessarie in risposta a una campagna informatica rilevata”, ha dichiarato a Politico il portavoce della Commissione Thomas Regnier. “Sono stati presi di mira singoli sistemi e, in linea con la nostra prassi standard, abbiamo informato i soggetti interessati”.

Hacker colpiscono la Commissione europea: a rischio i dati personali dei dipendenti

Secondo Politico, il servizio di cybersicurezza delle istituzioni europee, CERT-EU, avrebbe rilevato all’inizio del mese che hacker internazionali hanno utilizzato ARTEX, uno strumento basato sull’intelligenza artificiale e disponibile pubblicamente, progettato per individuare vulnerabilità nei sistemi informatici. A scopo precauzionale, diverse applicazioni sono state temporaneamente messe offline.

Il disservizio è durato oltre 10 giorni, sostiene Politico. Sysper, la piattaforma HR della Commissione per consultare le buste paga, richiedere ferie e registrare le presenze, e MyPMO, il sistema per la gestione dei rimborsi delle spese mediche, sono stati ripristinati all’inizio di questa settimana, anche se mercoledì 18 novembre Sysper ha subito una nuova, breve interruzione. Gli stipendi sono stati comunque pagati regolarmente, ma alcuni dipendenti non sono riusciti a inviare i fogli presenze o a richiedere ferie. Anche i servizi di traduzione sono stati interessati dal disservizio.