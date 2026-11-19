La crescita è ferma mentre i prezzi energetici e l’inflazione corrono. L’analisi del Centro studi di Confindustria sullo stato dell’economia italiana è tutt’altro che confortante. I primi aspetti sottolineati dalla Congiuntura Flash riguardano la crescita ormai ferma e i prezzi alle stelle di petrolio e gas, con l’unica buona notizia che è la riduzione del rischio relativo alla scarsità delle fonti energetiche.

Il problema principale in questo momento riguarda l’inflazione, che continua a salire (al 5,5%, come ha certificato l’Istat, a ottobre) portando rincari anche sui beni non energetici. Tutto questo a fronte di uno stallo del Pil, con la crescita che nel terzo trimestre si è fermata. E non è ancora finita, perché il probabile rialzo dei tassi da parte della Bce porterà un rallentamento di investimenti e consumi.

L’allarme di Confindustria su crescita e inflazione: il caro energia piega l’economia italiana

Partiamo dal fronte energetico. L’analisi sottolinea che la produzione petrolifera nel Golfo è in parte ripartita, facendo riprendere anche l’export. Così il prezzo del Brent a novembre è sceso a 92 dollari al barile. In calo c’è anche il prezzo del gas, che in Europa è intorno agli 82 euro al megawattora, dopo aver superato anche i 100 euro nelle scorse settimane.

Ma gli effetti sull’inflazione si fanno ancora sentire in pieno, come dimostra il rialzo del 31,4% annuo. Ad accelerare è anche l’indice core dell’inflazione, al +2,3%: un rialzo causato dal fatto che gli aumenti energetici stanno producendo effetti anche sui beni non energetici e sui servizi. La conseguenza, inevitabile, è che aumenteranno i tassi, probabilmente altre 2-3 volte di un quarto di punto tra la fine del 2026 e il prossimo anno.

Per quanto riguarda i singoli settori, il Centro studi di Confindustria sottolinea che reggono i servizi, trainati dal turismo estero nonostante la riduzione dei viaggi degli italiani all’interno del Paese. Continua ad arrancare l’industria, nonostante il recupero dell’auto che partiva però da livelli molto bassi a inizio anno. In frenata sono invece i consumi, con un calo nel terzo trimestre. E anche l’occupazione è ferma mentre aumenta il numero di persone in cerca di lavoro. Infine, nel terzo trimestre, persino l’export ha rallentato.