Due app, non serve altro. Dall’aprile del 2027 trasferire denaro tra privati, in tempo reale, sarà molto più facile: serviranno solo due app e il numero di telefono del destinatario per consentire ai clienti di Poste e a quelli bancari di interagire tra loro. Con questo obiettivo è nata la collaborazione tra Poste Italiane e Bancomat, per rendere semplici e immediati gli scambi di pagamenti grazie all’integrazione tra i due ecosistemi digitali più utilizzati nel Paese. L’iniziativa si baserà sul servizio P2P di Poste Italiane e su Bancomat Pay, dando vita a una community per lo scambio di denaro tra privati che già oggi conta milioni di clienti.

Poste Italiane e banche, la collaborazione per lo scambio immediato di denaro via app

Ai clienti di Poste Italiane e delle banche aderenti a Bancomat Pay basterà un tocco sul telefono per inviare denaro a un familiare o eseguire piccoli trasferimenti tra privati come rimborsare un amico, dividere una spesa, o fare una richiesta di pagamento. L’operazione sarà semplice e intuitiva, senza la necessità di conoscere l’Iban o il numero della carta del beneficiario e si effettuerà all’interno delle app già utilizzate abitualmente dai clienti, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Da sempre in Poste Italiane lavoriamo per rendere i servizi finanziari più semplici grazie a sistemi digitali accessibili e vicini alle esigenze quotidiane delle persone”, ha dichiarato Andrea Novelli, responsabile BancoPosta. “Con questa collaborazione compiamo un ulteriore passo avanti, dimostrando ancora una volta lo spirito innovativo che contraddistingue Poste Italiane e la sua capacità di fare sistema con altre eccellenze del mercato, mettendo insieme competenze e tecnologie per sviluppare soluzioni sempre più efficaci a beneficio dei cittadini”, ha aggiunto. Il nuovo servizio sarà lanciato ad aprile 2027. Maggiori informazioni saranno comunicate ai clienti sui rispettivi siti e app nonché attraverso una campagna di comunicazione in fase di lancio.