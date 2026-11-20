Un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina resta distante. Ancor di più, sentendo ciò che dice Vladimir Putin, dopo l’attacco ucraino che ha danneggiato il ponte che collega il suo Paese con la Crimea. D’altronde gli attacchi, da una parte e dall’altra, continuano anche mentre si prova a parlare di pace. Solo nelle ultime ore, l’Ucraina è tornata a colpire il ponte di Kerch mentre droni russi hanno preso di mira la zona dell’ambasciata olandese a Kiev. In un contesto del genere, parlare di tregua non è semplice. E non è semplice, come sottolinea Putin, dopo gli attacchi al ponte di Crimea.

Il presidente russo, dopo il trilaterale con Donald Trump e Xi Jinping, spiega di aver discusso con il Consiglio di sicurezza russo di un possibile cessate il fuoco in alcune zone, “ma dopo gli attacchi al ponte di Crimea non ci saranno negoziati”, assicura. Non solo, perché l’attacco al ponte ha fatto infuriare Putin – come evidenzia anche Trump – tanto da portarlo ad annunciare una dura risposta a queste azioni: le rappresaglie russe, minaccia, saranno “molto più dolorose”. Il presidente russo ha assicurato che la parte ferroviaria del ponte è stata ripristinata dopo gli attacchi dell’ultima notte, aggiungendo con tono piccato che si tratta di una “infrastruttura destinata esclusivamente a scopi pacifici”, non venendo usato per trasportare materiale militare.

Ponte di Crimea, nuovo attacco ucraino mentre proseguono gli attacchi russi a Kiev

L’ultima azione a cui fa riferimento Putin è il nuovo attacco al ponte di Kerch che collega Russia e Crimea, la penisola ucraina occupata e annessa alla Russia. Il blitz ha portato all’interruzione del passaggio dei treni sul ponte ed è avvenuto a due giorni di distanza dagli attacchi che hanno distrutto una parte della struttura: in quel caso era stato interrotto il traffico, anche a causa della distruzione di uno dei grandi archi che sostiene l’infrastruttura.

Gli attacchi proseguono anche sul fronte ucraino, in particolare a Kiev: un drone russo è infatti precipitato nelle vicinanze dell’ambasciata olandese nella capitale, infrangendo alcune finestre della sede diplomatica e danneggiando anche un posto di guardia e delle auto. L’incidente avviene durante un attacco russo a Kiev che è durato diverse ore. Il ministro degli Esteri dei Paesi Bassi, Tom Berendsen, ha confermato che il personale dell’ambasciata è illeso e che l’edificio ha riportato soltanto danni lievi.

Non è stato chiarito, invece, se il drone stesse puntando verso la zona dell’ambasciata – in un quartiere a nord del centro, una zona ricca e con ristoranti, caffè e uffici – o se sia stato abbattuto. Anche l’ambasciata austriaca è stata danneggiata durante i raid russi a Kiev: un proiettile, spiega Vienna, ha colpito un punto all’esterno dell’ambasciata: nonostante qualche danno, non ci sono stati feriti. I detriti di un altro drone sono, inoltre, stati ritrovati nei pressi del ministero degli Esteri ucraino.