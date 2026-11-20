Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense condannato nel 2008 per aver adescato una minorenne a fini di prostituzione e successivamente accusato di traffico sessuale di minorenni, non si sarebbe suicidato nel carcere federale di New York nel 2019, ma sarebbe stato assassinato. A sostenerlo è il fratello Mark Epstein, secondo il quale le autorità statunitensi avrebbero anche insabbiato le prove del presunto omicidio. Le accuse sono state rilanciate in un’intervista pubblicata oggi, 20 novembre 2026, da la Repubblica.

Nell’intervista al quotidiano italiano, Mark Epstein è tornato a chiedere al Congresso degli Stati Uniti di aprire un’inchiesta, convocando eventualmente anche il presidente Donald Trump, che, a suo dire, saprebbe più di quanto sostiene pubblicamente.

Il caso Epstein e la richiesta di nuove indagini

“Ora è chiaro che Jeffrey è stato ucciso. Siccome il governo vuole nascondere la verità, tocca al Congresso indagare per appurarla e rivelarla”, ha affermato Mark Epstein, sostenendo che il Dipartimento della Giustizia abbia deliberatamente avallato la versione del suicidio.

A sostegno delle sue accuse, il fratello del finanziere cita una nuova analisi medico-legale realizzata dal professor Michael Freeman, esperto di medicina forense, che ha esaminato la documentazione e le fotografie dell’autopsia del 2019. Secondo la sua interpretazione, alcuni elementi sarebbero incompatibili con il suicidio per impiccagione.

In particolare, Freeman ha individuato un’emorragia profonda nei tessuti della spalla sinistra, che ritiene compatibile con un trauma da corpo contundente, oltre a lesioni al volto e segni nella zona del collo. Secondo il professore, alcune abrasioni sarebbero compatibili con una legatura tirata da dietro, suggerendo uno strangolamento prima che il corpo venisse appeso.

È importante precisare che non si tratta di una nuova autopsia: Freeman non ha esaminato direttamente il cadavere, ma ha lavorato sui documenti e sulle fotografie messigli a disposizione da Mark Epstein. Inoltre, la sua analisi non è stata sottoposta a revisione paritaria da parte della comunità scientifica.

La contestazione alla precedente inchiesta

Mark Epstein contesta inoltre la conclusione ufficiale dell’ufficio del medico legale di New York, all’epoca diretto da Barbara Sampson, e l’operato dell’allora segretario alla Giustizia William Barr. Va ricordato che l’autopsia fu materialmente eseguita dalla dottoressa Kristin Roman, mentre Sampson, in qualità di Chief Medical Examiner, ha difeso la classificazione ufficiale del decesso come suicidio.

Il fratello di Epstein ha chiamato in causa anche l’attuale direttore dell’FBI, Kash Patel, accusando i vertici delle istituzioni statunitensi di aver contribuito a nascondere la verità sulla morte del finanziere. Si tratta, naturalmente, di accuse che non sono state dimostrate.

Alla domanda se l’eventuale ordine di uccidere Epstein potesse essere arrivato da Trump, ha risposto: “Potrebbe essere. C’è una lista molto ridotta di gente che avrebbe potuto orchestrare qualcosa del genere. Il presidente sarebbe una person of interest”, ovvero una persona d’interesse per eventuali indagini.

Il fratello del finanziere ha quindi sollecitato i democratici, vincitori delle elezioni di metà mandato e prossimi a ottenere la maggioranza in entrambe le Camere del Congresso a partire dal 3 gennaio 2027, ad avviare un’indagine parlamentare: “I parlamentari possono indagare e con le prove raccolte chiedere all’autorità giudiziaria di intervenire”. A suo giudizio, anche alcuni repubblicani starebbero trovando il coraggio di opporsi a Trump.

Le conclusioni ufficiali sulla morte di Epstein

Le nuove accuse di Mark Epstein e l’analisi di Michael Freeman riaprono quindi il dibattito sulla morte del finanziere, ma non modificano le conclusioni delle indagini ufficiali.

L’autopsia eseguita nell’agosto 2019 aveva stabilito che Epstein era morto per impiccagione e aveva classificato il decesso come suicidio. Nel giugno 2023, l’ispettorato generale del Dipartimento della Giustizia statunitense aveva pubblicato un rapporto sulle gravi carenze nella gestione del detenuto e sulla sorveglianza del carcere, senza tuttavia individuare elementi di criminalità relativi alla sua morte.

Anche nel luglio 2025 il Dipartimento della Giustizia e l’FBI avevano ribadito la conclusione del suicidio, dopo una nuova revisione dei materiali investigativi e delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

La nuova analisi medico-legale, dunque, rappresenta una contestazione delle conclusioni ufficiali, non una prova definitiva che Jeffrey Epstein sia stato assassinato.