A Shenzhen Cina, Russia e Usa firmano una dichiarazione per la pace. A Berlino i Volenterosi insistono: sanzioni a Mosca e armi a Kiev

A Shenzhen Cina, Russia e Stati Uniti firmano una dichiarazione congiunta per la pace e la stabilità mondiale. A Berlino, invece, la Coalizione dei Volenterosi conferma la linea sull’Ucraina: nuove sanzioni contro Mosca e altre armi per Kiev. Due vertici, due approcci alla guerra. Da una parte Xi Jinping, Vladimir Putin e Donald Trump rilanciano il dialogo tra le grandi potenze, dall’altra i leader europei insistono sulla pressione economica e militare contro la Russia, convinti che solo un’Ucraina più forte possa negoziare la pace.

I volenterosi non cambiano verso. Ursula suona la carica: pace solo con la forza

A sintetizzare il vertice cinese è Xi Jinping: Cina, Russia e Stati Uniti devono collaborare per salvaguardare la stabilità mondiale. La dichiarazione affronta sicurezza nucleare, energia e stabilità strategica, impegnando le tre potenze a ridurre i rischi di un conflitto atomico. Non contiene però riferimenti espliciti alla guerra in Ucraina. A Berlino oltre trenta Paesi partecipano al summit dei Volenterosi, con Volodymyr Zelensky, i vertici dell’Unione europea e della Nato. Il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, accoglie positivamente l’intesa raggiunta ad Abu Dhabi per coinvolgere gli europei nei negoziati, ma ribadisce che Kiev deve continuare a ricevere armi e aiuti finché la guerra prosegue.

Ursula suona la carica

Più esplicita la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: “Solo con la forza potremo raggiungere una pace giusta e duratura”. Bruxelles continuerà a sostenere Kiev e a esercitare “la massima pressione sulla Russia”. È in preparazione il ventiduesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz liquida il vertice di Shenzhen come un incontro soprattutto fotografico, contrapponendogli i risultati di Berlino. La Commissione ha presentato una proposta di ulteriori 45 miliardi per l’Ucraina nel 2027, mentre il Regno Unito ha annunciato altri 11 miliardi. Anche i Paesi baltici e nordici hanno promesso nuovi interventi. L’obiettivo, sostiene Merz, non è prolungare il conflitto, ma permettere all’Ucraina di trattare da una posizione di forza. “Un formato stile Yalta non porterà alla pace”, avverte, chiedendo che Kiev ed Europa partecipino insieme ai negoziati.

Da Merz a Macron fino a Meloni: sanzioni a Mosca e armi a Kiev

Sulla stessa linea il presidente francese Emmanuel Macron, che sollecita l’invio immediato di intercettori e sistemi di difesa. “Chiunque disponga di intercettori deve darli all’Ucraina”, insiste. E rilancia la questione dell’adesione di Kiev alla Nato, sostenendo che sia arrivato il momento di riaprire il dossier. Anche la premier Giorgia Meloni si allinea alla posizione europea. Accoglie positivamente l’impegno delle tre potenze a scongiurare una guerra nucleare, ma rileva che nella dichiarazione di Shenzhen manca qualsiasi riferimento all’Ucraina. Ribadisce quindi il sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, auspicando che Pechino utilizzi la propria influenza per favorire una soluzione negoziale.

L’invito di Putin, la replica di Merz

Putin, però, apre alla possibilità di coinvolgere direttamente gli europei. “Attraverso i canali diplomatici, abbiamo invitato gli europei a venire a Mosca per definire la loro posizione”, dichiara. Solo dopo si potrà stabilire il formato dei colloqui. Mosca riconosce che la sicurezza ucraina va affrontata nel quadro di quella europea, ma Putin aggiunge che una normalizzazione dei rapporti richiederebbe cambiamenti politici in diversi Paesi europei.

Merz risponde che l’Europa è disponibile a parlare con la Russia, ma chiede un negoziato con Ucraina, Stati Uniti e Paesi europei, possibilmente in una sede neutrale come gli Emirati Arabi Uniti. Putin accusa Kiev e i governi europei di non essere pronti ai compromessi. A complicare il quadro arriva Trump. Secondo Politico, il presidente americano interviene telefonicamente al vertice di Berlino dall’Air Force One e manifesta scetticismo sugli ulteriori miliardi destinati agli aiuti militari.

Dopo Shenzhen, assicura agli alleati che Putin sarebbe seriamente intenzionato a porre fine alla guerra. Il contrasto resta evidente. Shenzhen apre un canale di dialogo tra le tre potenze. Berlino ribadisce sanzioni e sostegno militare a Kiev. Due percorsi che dichiarano di voler raggiungere la pace, ma continuano a muoversi su binari differenti.