A dieci anni dal referendum sulla Brexit, il giudizio del primo ministro britannico Andy Burnham è netto: l’uscita dall’Unione europea non ha mantenuto le promesse. Una posizione che il premier sostiene da tempo e che, come anticipa il Financial Times, sta accompagnando un rapido riavvicinamento tra il Regno Unito e l’Unione europea. Anzi, secondo il quotidiano britannico, Bruxelles e Londra dovrebbero firmare proprio oggi, 20 novembre 2026, un pacchetto di accordi per un parziale “reset” dei reciproci rapporti.

Sul quotidiano britannico si legge che “funzionari britannici hanno confermato che l’accordo era stato raggiunto e sarebbe stato firmato venerdì a mezzogiorno“, osservando come Burnham e Ursula von der Leyen siano pronti a formalizzare un’intesa che comprende un commercio più libero di alimenti e bevande, un programma reciproco di mobilità per i giovani, una cooperazione più stretta nella lotta all’immigrazione clandestina e un collegamento tra i rispettivi sistemi di scambio delle quote di emissione di carbonio.

Secondo gli aggiornamenti del Guardian, i negoziati hanno fatto registrare progressi sui tre principali dossier (commercio agroalimentare, emissioni e mobilità giovanile), mentre resta aperta la questione delle rette universitarie. La sua soluzione potrebbe condizionare anche l’effettiva entrata in vigore delle altre intese.

Il nodo delle rette universitarie

Uno dei punti più delicati dell’intesa riguarda proprio la possibilità di offrire agli studenti europei condizioni economiche più favorevoli per frequentare le università del Regno Unito. Sul fronte della mobilità giovanile, invece, le parti hanno raggiunto un’intesa di principio per istituire un programma che consentirà a un massimo di 100mila cittadini europei di età inferiore a 31 anni di recarsi ogni anno nel Regno Unito. Il numero di giovani britannici autorizzati a partecipare al programma nei Paesi dell’Ue sarà a sua volta definito su base reciproca.

Il tetto rappresenta un compromesso rispetto alle precedenti richieste britanniche, che prevedevano una quota compresa tra 50mila e 80mila partecipanti. Il programma consentirà ai giovani di vivere, studiare, lavorare e viaggiare nei rispettivi territori per un periodo limitato. Non si tratta, quindi, di un ripristino della libera circolazione delle persone in vigore prima della Brexit. Diversa e decisamente più complicata è la situazione delle rette universitarie. L’Unione europea chiedeva che gli studenti europei potessero beneficiare delle stesse tariffe applicate ai cittadini britannici, notevolmente inferiori a quelle internazionali attualmente richieste agli studenti provenienti dall’Ue. Londra ha però resistito a questa ipotesi, proponendo invece una riduzione delle tariffe internazionali senza arrivare necessariamente a equipararle a quelle degli studenti britannici.

Le parti hanno così rinviato la decisione definitiva, impegnandosi a raggiungere un accordo supplementare entro i prossimi sei mesi. Non è dunque ancora possibile stabilire quale sarà l’effettiva riduzione delle rette né quali condizioni verranno applicate agli studenti europei. La questione è stata confermata anche da un funzionario dell’Ue che, a poche ore dal vertice tra la delegazione britannica e quella europea, ha dichiarato: “Posso confermare che non abbiamo ancora raggiunto un accordo sulle tasse universitarie, che ci siamo concessi sei mesi per giungere a tale accordo e che prevediamo di poter firmare i vari accordi in parallelo”.

“Per quanto riguarda gli altri accordi, speriamo che entrino tutti in vigore rapidamente. Tuttavia, li stiamo negoziando in parallelo e riteniamo che debbano entrare in vigore in modo equilibrato. Questa è la nostra aspettativa. E dalle conversazioni che abbiamo avuto, penso che questa aspettativa sarà soddisfatta”, ha aggiunto il funzionario.

Un altro dossier riguarda gli standard alimentari. Il Regno Unito accetterà di allinearsi alle normative europee in materia di sicurezza alimentare e fitosanitaria, potendo essere consultato su alcune delle future disposizioni, ma senza avere diritto di voto. Previsto inoltre un rafforzamento della cooperazione tra Londra e Bruxelles per contrastare l’immigrazione irregolare e le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di migranti. Tra le iniziative in discussione figura anche l’avvio di un dialogo sui possibili rimpatri dei richiedenti asilo respinti verso Paesi terzi.

Burnham fa sul serio: “Il Regno Unito vuole rafforzare la collaborazione con l’Unione europea”

Insomma, non siamo davanti a un nuovo ingresso del Regno Unito nell’Ue, ma sicuramente quanto sta accadendo è una novità che, soltanto fino a pochi mesi fa, sembrava un’ipotesi degna della fantapolitica più spinta. Eppure il primo ministro britannico fa sul serio e questa mattina ha presieduto una tavola rotonda con le imprese in vista del vertice Ue-Regno Unito a Bruxelles, affermando che “la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica” sembrerebbe favorevole a una collaborazione più stretta e pragmatica con l’Ue.

Secondo quanto riferisce il Guardian, Burnham ha specificato che “avvicinarsi di più ha semplicemente senso”, definendo il vertice di oggi “una giornata importante e, si spera, positiva”. “Il mio obiettivo come primo ministro è stato quello di portare il Paese su un percorso migliore, con maggiore fiducia nel futuro e un più forte senso di opportunità e ottimismo”, ha aggiunto il leader britannico, spiegando di voler voltare pagina dopo “un decennio di crescita debole e stagnante e di aumento del costo della vita”.

Durante l’incontro con i rappresentanti delle imprese, Burnham ha anche sostenuto che le nuove intese potrebbero contribuire ad aumentare il Pil britannico fino allo 0,5%. Una stima che, secondo il premier, emerge da una nuova analisi del Tesoro e che rappresenterebbe uno degli interventi più significativi per la crescita economica nel corso dell’attuale legislatura.

Il ritorno del Regno Unito nell’Ue resta un’ipotesi lontana

Un riavvicinamento che a Bruxelles viene accolto con soddisfazione. “Se questo dibattito evolverà in una certa direzione, siamo ovviamente pronti a parlarne” con il Regno Unito, “ma è prima di tutto una decisione dei cittadini britannici, del governo e del Parlamento”, è quanto riferisce un alto funzionario dell’Ue ai media occidentali.

Secondo il dirigente, “siamo amici stretti, partner e alleati forti”, ha aggiunto la fonte, sottolineando che la cooperazione tocca ormai “ambiti che riguardano il mercato unico, come il settore agroalimentare”.

Le parole del funzionario non rappresentano tuttavia un’apertura formale a un nuovo ingresso britannico nell’Unione europea. Lo stesso Burnham ha spiegato che un eventuale ritorno nell’Ue è una delle possibilità da discutere nel lungo periodo, ma non un obiettivo immediato. Il governo britannico, almeno per il resto dell’attuale legislatura, continua infatti a escludere l’adesione all’Ue, il ritorno nell’unione doganale e nel mercato unico e il ripristino della libera circolazione.