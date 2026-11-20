Dopo tre anni di guerra Hamas ricostruisce il proprio apparato a Gaza: 22 municipalità e 17 ministeri sono tornati operativi. Le stime dell'intelligence israeliana

Se Benjamin Netanyahu sperava di smantellare Hamas con la guerra nella Striscia di Gaza, allora la sua vasta operazione militare, scattata in risposta agli attentati terroristici del 7 ottobre 2023, non sembra aver raggiunto l’obiettivo. A oltre tre anni dall’inizio del conflitto, il movimento palestinese Hamas sta ricostruendo buona parte del proprio apparato amministrativo, economico e di sicurezza nella Striscia, nonostante le pesanti perdite subite durante il conflitto.

Secondo valutazioni dell’intelligence israeliana citate dal portale Ynet, il movimento ha ripristinato le attività in 22 delle 25 municipalità che operavano prima della guerra e in tutti i 17 ministeri. Circa 50mila funzionari civili lavorerebbero nelle strutture di governo, mentre l’apparato militare manterrebbe circa 30mila miliziani, secondo le stesse fonti. Nel complesso, sarebbero quindi circa 80mila le persone attive nei diversi apparati dell’organizzazione. Si tratta di stime elaborate dalle autorità israeliane, che descrivono un’organizzazione indebolita militarmente ma ancora capace di esercitare un’influenza significativa sulla vita quotidiana nella Striscia.

Le valutazioni israeliane descrivono il ritorno in funzione di servizi pubblici, forze di polizia e strutture amministrative. Parallelamente, Hamas starebbe cercando di rafforzare il controllo sull’economia attraverso una commissione finanziaria incaricata di riscuotere imposte da commercianti e imprenditori, anche retroattivamente per le attività svolte durante la guerra. Il movimento avrebbe inoltre imposto alle attività commerciali di accettare pagamenti in contanti per almeno il 30% del valore degli acquisti, prevedendo sanzioni per chi non rispetta la disposizione.

Il flop di Netanyahu

Una strategia che, secondo le fonti israeliane, punta a reperire liquidità e finanziare il ripristino delle strutture di governo e sicurezza. Le stesse valutazioni dell’intelligence israeliana segnalano un’intensificazione delle attività di reclutamento, con le moschee e le iniziative rivolte ai giovani indicate come luoghi centrali per ricostruire la presenza del movimento nelle comunità locali.

Le autorità israeliane riferiscono inoltre di presunti abusi legati alle evacuazioni mediche: il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, avrebbe venduto documenti sanitari a persone legate all’organizzazione, consentendo loro di lasciare la Striscia per ricevere cure all’estero, chiedendo somme comprese tra 20mila e 30mila dollari a persona. Secondo le stesse fonti, Hamas continuerebbe inoltre a mantenere una presenza di propri operativi in alcuni ospedali, tra cui Al-Shifa, Al-Aqsa e Nasser. Anche queste ultime informazioni costituiscono accuse formulate dalle autorità israeliane e non risultano verificate autonomamente dalla ricostruzione di Ynet.

Hamas ha formalmente accettato di cedere il governo di Gaza, ma il passaggio dei poteri non è avvenuto

La ricostruzione delle strutture amministrative di Hamas assume un significato particolare alla luce degli sviluppi politici degli ultimi mesi. Il 6 luglio 2026 il movimento ha annunciato lo scioglimento del proprio governo nella Striscia, mentre il 30 luglio ha accettato una road map per trasferire le funzioni civili e di sicurezza a un comitato palestinese tecnocratico sostenuto dagli Stati Uniti.

Il passaggio di consegne, tuttavia, non si è ancora concretizzato. Secondo un’analisi del Middle East Institute pubblicata il 19 novembre 2026, il comitato non è ancora riuscito a entrare nella Striscia e ad assumere le proprie funzioni. Nel frattempo, le strutture amministrative e di sicurezza legate ad Hamas continuano a svolgere un ruolo nella gestione del territorio.

Una situazione che evidenzia quanto sia complicato raggiungere uno degli obiettivi fondamentali della strategia israeliana: impedire ad Hamas di tornare a esercitare il potere nella Striscia di Gaza, anche dopo le pesanti perdite militari subite durante la guerra.