Zaporizhzhia, Kiev avverte i cittadini sulla protezione dalle radiazioni

Il ministero della Salute ucraino ha nuovamente diffuso le indicazioni ai cittadini su come comportarsi per difendersi da eventuali radiazioni se dovesse verificarsi un incidente nucleare nella centrale di Zaporizhzhia.

Kiev teme che potrebbe verificarsi un incidente nucleare. La centrale di Zaporizhzhia per Mosca “è un obiettivo militare”

Il governo di Kiev, in mattinata, per voce del vice ministro della Difesa, Hanna Malyar, ha detto di ritenere che per Mosca un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia – da attribuire agli ucraini – è uno “strumento per raggiungere obiettivi militari e ribaltare le sorti della guerra a suo favore”.

Il Cremlino oggi ha detto che il rischio di “un sabotaggio di Kiev” alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi, rimane “molto alto”.

Mosca secondo Zelensky vorrebbe simulare un attacco alla centrale Zaporizhzhia e poi dare le colpe a Kiev

Ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva accusato la Russia di aver piazzato degli “oggetti simili a esplosivi” sui tetti della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Zelensky ha citato fonti dell’intelligence ucraina, secondo le quali Mosca vorrebbe simulare un attacco alla centrale e poi dare le colpe a Kiev.

“In queste ore – ha detto il presidente ucraino – stiamo discutendo le sfide principali: la prima è la protezione delle centrali nucleari. Ne abbiamo discusso con il comandante dell’aeronautica, il ministro degli Interni, il capo e il dg di Energoatom (l’azienda che gestisce le quattro centrali nucleari ucraine), il capo del servizio di guardia di frontiera”.

