Zelensky a colloquio telefonico con Xi Jinping: Mosca annuncia che Kiev rifiuta ogni iniziativa per la pace

Zelensky a colloquio telefonico con Xi Jinping

Colloquio telefonico lungo e significativo quello tra il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e il presidente della Cina Xi Jinping. “Ho avuto una lunga e significativa telefonata con il Presidente della Cina Xi Jinping“. È quanto afferma il presidente ucraino Zelensky in un tweet. “Credo che questa telefonata, così come la nomina dell’ambasciatore dell’Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali”, scrive il leader ucraino.

“Il dialogo e la negoziazione sono l’unica via d’uscita praticabile”, secondo il presidente cinese che, nella sua prima telefonata dallo scoppio della crisi ucraina con Zelensky ha voluto sottolineare che “non ci sono vincitori in una guerra nucleare”. Nell’affrontare la questione nucleare, “tutte le parti interessate dovrebbero rimanere calme e sobrie, concentrarsi veramente sul futuro e sul destino di se stesse e di tutta l’umanità, e gestire e controllare congiuntamente la crisi“, ha aggiunto Xi, nel resoconto del network statale Cctv.

Mosca annuncia che Kiev rifiuta ogni iniziativa per la pace

Intanto da Mosca fanno sapere che l’Ucraina non è disposta ad alcuna iniziativa per la pace. “Prendiamo atto della disponibilità cinese a compiere sforzi per i negoziati ma riteniamo che il problema non sia la mancanza di buoni piani”, ha scritto su Telegram la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando la telefonata tra il presidente cinese Xi Jinping e quello ucraino Volodymyr Zelensky. “Le autorità ucraine e i loro curatori occidentali – ha aggiunto – hanno già dimostrato la loro capacità di ostacolare le iniziative di pace. Pertanto, qualsiasi appello alla pace difficilmente può essere adeguatamente percepito dai burattini controllati da Washington”.

