Zelensky a Roma, domani incontrerà Mattarella

È confermata la visita lampo, sabato a Roma, del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, come trapelato ieri sera. Zelensky sarà ricevuto domani al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Gli orari dell’incontro sono ancora in via di definizione.

Sabato visita lampo a Roma del presidente ucraino Zelensky. Vedrà Mattarella al Quirinale e forse anche Meloni e Papa Francesco

Non è escluso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali, che nel corso della sua visita a Roma, Zelensky incontrerà anche la premier Giorgia Meloni e Papa Francesco.

Zelensky è stato a Helsinky, in Finlandia, e all’Aia, nei Paesi Bassi e nei prossimi giorni, come annunciato dai media tedeschi, sarà prima a Berlino per incontrare il cancelliere Scholz e il presidente Steinmeier. In questo programma è inserita anche la visita a Roma di domani.